Ông Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Các luật sư của ông Donald Trump cho BBC thời hạn chót là 5 giờ chiều ngày 14/11 để "ngay lập tức rút lại những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động".

Trong bức thư các luật sư nêu rõ: “Tổng thống Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng của mình, tất cả đều được bảo lưu rõ ràng và không thể từ bỏ, bao gồm cả việc đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không dưới một tỷ USD. BBC đang trong tình trạng báo động".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bộ phim tài liệu Panorama do BBC phát sóng trước cuộc bầu cử năm 2024, đài này đã biên tập sai lệch hai phần bài phát biểu của ông Trump cách nhau gần một giờ và tạo ấn tượng rằng ông đã kích động những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol hồi năm 2021.

Thực tế, bài phát biểu đầy đủ của ông Trump kêu gọi người ủng hộ “cổ vũ các nghị sĩ dũng cảm” chứ không phải “chiến đấu đến cùng” như phiên bản đã bị chỉnh sửa.

Việc dính phải bê bối cắt ghép sai sự thật bài phát biểu của ông Trump khiến hai quan chức cao cấp của BBC là Tim Davie và Deborah Turness phải đồng loạt từ chức.