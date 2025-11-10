Lãnh đạo BBC từ chức sau bê bối chỉnh sửa phát biểu của ông Trump

(VTC News) -

Vụ việc bắt nguồn từ việc báo Telegraph công bố tài liệu nội bộ của BBC, trong đó cựu cố vấn Michael Prescott cáo buộc hãng truyền thông này có “thiên vị nghiêm trọng và có hệ thống”, đặc biệt là trong bộ phim tài liệu “Panorama: Trump – A Second Chance?”. Bộ phim ghép nối hai đoạn trong bài phát biểu của ông Trump cách nhau hơn 50 phút, khiến ông bị trích dẫn sai lệch như thể đã kêu gọi người ủng hộ “đi đến tòa nhà Quốc hội và chiến đấu như đang ở địa ngục”.

Ông Prescott cảnh báo rằng kiểu chỉnh sửa như vậy khiến công chúng đặt câu hỏi về tính trung thực và độ tin cậy của BBC.

Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness và Tổng giám đốc BBC Tim Davie từ chức.

Trong thư từ chức, Tổng giám đốc BBC Tim Davie cho biết quyết định ra đi sau 5 năm giữ chức là “hoàn toàn do cá nhân ông đưa ra”, thừa nhận rằng “BBC nhìn chung hoạt động tốt, nhưng đã có những sai sót, và với tư cách là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm cuối cùng”.

Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness cũng tuyên bố từ chức, cho biết “những tranh cãi dai dẳng” quanh bộ phim tài liệu về ông Trump “đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của BBC”. Cựu Chủ tịch NBC News International cũng nhấn mạnh rằng “trách nhiệm cuối cùng thuộc về tôi”, vì vậy bà quyết định tự nguyện từ chức.

Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Những người đứng đầu BBC, bao gồm cả Tim Davie, đang bị buộc thôi việc vì họ bị phát hiện ‘cắt ghép’ bài phát biểu hoàn hảo của tôi ngày 6/1”. Ông cảm ơn tờ Telegraph vì đã đưa tin và chỉ trích BBC, nói rằng: “Thật khủng khiếp cho nền dân chủ, nhất là khi họ đến từ một quốc gia được xem là đồng minh số một của chúng ta”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, người từng cáo buộc BBC “cố tình không trung thực” cũng chia sẻ trên mạng X (Twitter) hình ảnh bài viết của Telegraph cùng tin từ chức của Davie, kèm bình luận: “Bắn phát súng đầu tiên... rồi phát tiếp theo".

Theo Telegraph, BBC dự kiến sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức vào ngày 10/11 liên quan đến việc chỉnh sửa đoạn phát biểu của ông Trump.

Bộ phim “Panorama: Trump – A Second Chance?” được phát sóng một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, với mục tiêu đánh giá khả năng trở lại nắm quyền của ông Trump. Tuy nhiên, việc biên tập phát biểu khiến nhiều người chỉ trích BBC thiếu khách quan và vi phạm chuẩn mực báo chí.

Ngoài vụ việc này, bản ghi nhớ bị rò rỉ còn cho thấy Prescott cũng bày tỏ lo ngại về cách BBC xử lý các vấn đề liên quan đến người chuyển giới và cách đưa tin của BBC tiếng Ả Rập về chiến sự ở Gaza.

BBC - đài phát thanh và truyền hình lâu đời nhất thế giới với khoảng 21.000 nhân viên - có nguồn thu chủ yếu từ phí bản quyền truyền hình tại Anh. Trong những năm gần đây, tổ chức này liên tục bị cáo buộc thiên vị bởi cả phe cánh tả lẫn cánh hữu, dẫn đến nhiều lời kêu gọi cải cách hoặc bãi bỏ phí bản quyền.