Ứng viên giành chức thị trưởng New York khiến ông Trump phản ứng dữ dội là ai?

Chỉ một năm trước, Zohran Mamdani vẫn là cái tên xa lạ trong giới chính trị. Giờ đây, chính trị gia xã hội chủ nghĩa dân chủ (democratic socialist) 34 tuổi này trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của New York, với tầm ảnh hưởng vượt xa biên giới thành phố.

Nhờ chiến dịch vận động sôi nổi và khả năng tận dụng mạng xã hội khéo léo, Mamdani thu hút sự chú ý quốc tế và truyền cảm hứng cho hàng nghìn cử tri trẻ và người da màu lần đầu đi bầu. Các video gần gũi, hài hước của ông lan tỏa thông điệp rằng cuộc sống ở New York có thể tốt đẹp và dễ thở hơn.

Hình ảnh trẻ trung, gần gũi của Mamdani đối lập hẳn với cựu thống đốc Andrew Cuomo, ứng viên độc lập vướng bê bối và được hậu thuẫn bởi giới tài phiệt.

Trong kỳ bầu cử có lượng cử tri kỷ lục, người dân New York đã chọn Mamdani.

Zohran Mamdani. (Ảnh: Reuters)

Tân thị trưởng New York là ai?

Zohran Mamdani sinh ra ở Kampala, Uganda, trong một gia đình gốc Ấn Độ và chuyển đến New York khi mới bảy tuổi. Là con trai của đạo diễn Mira Nair và giáo sư Mahmood Mamdani, ông học tại Trường Trung học Khoa học Bronx, tốt nghiệp ngành Nghiên cứu châu Phi tại Bowdoin College và trở thành công dân Mỹ năm 2018.

Trước khi bước vào chính trị, Mamdani là nhà tổ chức cộng đồng và hoạt động xã hội liên quan đến nhà ở. Năm 2020, ông được bầu vào Hạ viện bang New York, trở thành người Nam Á đầu tiên và là một trong ba người Hồi giáo hiếm hoi làm việc tại đây.

Sau chiến thắng vang dội trong bầu cử sơ bộ chức thị trưởng đảng Dân chủ, Mamdani dần nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật cấp cao như cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, thống đốc Kathy Hochul và nghị sỹ Hakeem Jeffries.

Bằng cách khéo léo sử dụng TikTok và Instagram với các video gần gũi và truyền cảm hứng, ông thu hút đông đảo cử tri trẻ và những người lần đầu đi bầu. Ông tập trung vào các vấn đề dân sinh như giá thuê nhà, chăm sóc trẻ em và chi phí sinh hoạt, đồng thời kêu gọi đánh thuế người giàu, doanh nghiệp lớn và áp dụng lương tối thiểu 30 USD/giờ.

Chiến dịch của ông mang tính đa văn hóa và chống phân biệt đối xử, chạm đến trái tim của nhiều người nhập cư và người lao động. Dù bị phe Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ coi là “quá cấp tiến”, Mamdani vẫn mở rộng được khối cử tri trẻ, thể hiện khát vọng đổi mới mạnh mẽ trong chính trị Mỹ.

“Xung đột” với ông Trump?

Vừa giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử thị trưởng New York, ông Mamdani nhanh chóng đối mặt với thách thức lớn: Tổng thống Donald Trump đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang - nguồn tài trợ trị giá hàng tỷ USD mỗi năm cho thành phố.

Các kế hoạch đầy tham vọng của Mamdani nhằm cải thiện khả năng chi trả và phát triển nhà ở tại New York đang va chạm trực tiếp với ông Trump. Tổng thống Trump trước đó chỉ trích rằng Mamdani là người theo đường lối xã hội chủ nghĩa và cảnh báo sẽ hạn chế viện trợ liên bang nếu ông trở thành thị trưởng.

Trước ngày bầu cử, ông Trump cũng nhiều lần công kích Mamdani trên mạng xã hội Truth Social, nói rằng New York “sẽ không có cơ hội phát triển” nếu bầu cho ông. Ông cũng kêu gọi ủng hộ cho đối thủ độc lập Andrew Cuomo, đồng thời cho rằng chiến thắng của Mamdani sẽ biến thành phố thành “thảm họa kinh tế và xã hội toàn diện”.

Theo Văn phòng Kiểm toán bang New York, thành phố dự kiến nhận 7,4 tỷ USD từ Washington trong năm tài chính 2026, tương đương 6,4% ngân sách. Các cơ quan phụ thuộc lớn nhất gồm Sở Giáo dục (2 tỷ USD), Sở Dịch vụ Xã hội (1,5 tỷ USD), và Cơ quan Phát triển Nhà ở - nơi nhận tới 50% ngân sách từ chính phủ liên bang. Việc ông Trump rút hoặc trì hoãn các khoản tài trợ này có thể phá vỡ kế hoạch mở rộng nhà ở giá rẻ và đầu tư hạ tầng của Mamdani.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngân sách, tổng thống không có toàn quyền cắt giảm ngân sách liên bang - quyền này thuộc về Quốc hội. Dù vậy, ông Trump vẫn có thể làm gián đoạn các chương trình bằng cách đình chỉ hoặc hủy các khoản cấp riêng lẻ.