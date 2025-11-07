(VTC News) -

Đại diện hãng dược ngất xỉu khi ông Trump công bố thỏa thuận giảm giá thuốc

Trong lúc buổi ông Trump công bố thỏa thuận mới nhằm giảm giá thuốc điều trị béo phì, một đại diện ngành dược đứng phía sau bất ngờ ngất xỉu, khiến buổi lễ bị gián đoạn.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, người đàn ông này ban đầu được xác định là Gordon Finlay, giám đốc điều hành của Novo Nordisk - hãng dược sản xuất các loại thuốc giảm cân nổi tiếng như Ozempic, Rybelsus và Wegovy. Tuy nhiên, sau đó công ty đã bác bỏ thông tin này, khẳng định người ngất không phải là ông Finlay.

Phóng viên Jacqui Heinrich của Fox News, người chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết Tiến sĩ Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chăm sóc Y tế và Bảo hiểm Liên bang (CMS), đã nhanh chóng đỡ lấy người đàn ông trước khi ông ngã xuống sàn, tránh được chấn thương vùng đầu. Sau đó, các thành viên nội các có mặt giúp đỡ, nâng chân người này lên để hỗ trợ lưu thông máu, trong khi phóng viên được yêu cầu rời khỏi phòng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó trấn an rằng “người đàn ông hiện đã ổn định và không gặp nguy hiểm".

Trước khi sự cố xảy ra, Tổng thống Trump thông báo rằng giá các loại thuốc giảm cân như Ozempic sẽ giảm mạnh nhờ một thỏa thuận mới giữa chính phủ và hai tập đoàn dược phẩm lớn - Novo Nordisk và Eli Lilly. Hai công ty này đã hợp tác với chính quyền Trump để đưa các loại thuốc GLP-1 - nhóm dược chất được xem là bước tiến lớn trong điều trị béo phì và tiểu đường -- đến với người dân với chi phí thấp hơn.

Theo thỏa thuận, TrumpRx, một trang web chính phủ mới dự kiến ra mắt trong năm 2026, sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các thuốc giảm cân phổ biến như Ozempic, Wegovy và Zepbound. Các phiên bản uống của thuốc có thể được bán với giá khởi điểm 149 USD/tháng sau khi được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt.

Trong khi đó, thuốc tiêm GLP-1 sẽ có giá 245 USD/tháng cho những bệnh nhân thuộc chương trình Medicare và Medicaid, dùng để điều trị các bệnh đã được cấp phép như tiểu đường loại 2.

Dù buổi công bố được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực giảm chi phí y tế và mở rộng tiếp cận thuốc của chính quyền Trump, sự cố hy hữu này lại trở thành tâm điểm chú ý, khiến truyền thông Mỹ đồng loạt đăng tải video và hình ảnh về khoảnh khắc “bất ngờ” trong Phòng Bầu dục.