HDPE là gì mà gây sốt cõi mạng, ai cũng nói 'HDPE là ngon luôn'?

(VTC News) -

Clip: Ông chú khởi nghiệp gây sốt Tiktok với cụm từ HDPE. (Nguồn: @nguyenvanhien15121512)

“Muốn kiếm tiền nhanh thì đầu tư HDPE đi”, “HDPE thì ngon luôn”, hay thậm chí “cầm 2 tỷ vào HDPE là thành 4 tỷ”… là hàng loạt câu nói nửa đùa nửa thật đang phủ sóng mạng xã hội những ngày qua. Đi đâu cũng thấy HDPE, lướt comment đâu đâu cũng gặp HDPE, đến mức nhiều cư dân mạng nói: “Không biết HDPE là gì chắc bị gọi là… tối cổ”.

HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene, là một loại nhựa nhiệt dẻo polyethylene được sản xuất từ dầu mỏ. Đây là một trong những vật liệu nhựa phổ biến và linh hoạt nhất hiện nay.

Trong đời sống và công nghiệp, HDPE xuất hiện ở khắp nơi từ ống nhựa HDPE, chai, can nhựa, ống dẫn nước, bao bì, thùng chứa cho đến nhiều loại đồ gia dụng quen thuộc. Với ưu điểm bền, tuổi thọ cao, có thể tái chế và thân thiện hơn với môi trường so với nhiều loại nhựa khác, HDPE được đánh giá là vật liệu đáng tin cậy, góp mặt trong hàng loạt công trình hạ tầng.

Nhựa HDPE được sử dụng phổ biến trong sản xuất hiện nay. (Ảnh: Roto)

Tuy nhiên, theo “từ điển mạng xã hội”, HDPE không còn là một thuật ngữ kỹ thuật khô khan, mà được hiểu đơn giản là “thì ngon luôn”. Nghe qua thì vô tri, nhưng càng đọc càng buồn cười, càng xem càng thấy tò mò.

Nguồn cơn của trào lưu này bắt đầu từ một tình huống rất đời thường. Trên mạng xã hội, có một “ông chú” chuyên tư vấn khởi nghiệp, ngày ngày nhận vô số câu hỏi kiểu: “Làm nghề này có lãi không chú?”, “Đầu tư cái kia ổn không chú?”. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một thanh niên bất ngờ hỏi: “Chú ơi, làm HDPE có lãi không?”.

Không dài dòng, không biểu đồ, không phân tích thị trường, ông chú trả lời gọn lỏn: “Làm HDPE là ngon luôn, đầu tư kinh doanh mà sai đường thì như muối bỏ biển, đầu tư mà có kiến thức thì HDPE là ngon luôn”. Câu trả lời ngắn gọn này nhanh chóng được chụp lại, chia sẻ khắp nơi.

Ông chú khởi nghiệp đang gây sốt TikTok với câu nói "HDPE thì ngon luôn". (Ảnh: @nguyenvanhien15121512)

Từ đó, phần bình luận bỗng trở thành “mỏ vàng” giải trí. Người hỏi nghiêm túc có, người vào troll cũng không ít: “HDPE là gì vậy mọi người?”, “Có 1 tỷ đầu tư HDPE có giàu không?”, “Cầm 500 triệu vào HDPE có đổi đời được không?”. Thậm chí có người đùa: “Không cần biết HDPE là gì, cứ thấy ‘ngon luôn’ là muốn đầu tư”.

Cư dân mạng đã biến một thuật ngữ thành câu nói hài hước, viral khắp cõi mạng. HDPE từ chỗ xa lạ bỗng trở thành “chìa khóa vạn năng” làm gì cũng HDPE, đầu tư gì cũng HDPE, miễn là “ngon luôn”.

Bắt sóng cực nhanh, nhiều KOL và doanh nghiệp cũng không đứng ngoài cuộc. Trong lĩnh vực du học, KOL Phương Thử Việc hài hước chia sẻ: “Có 1 tỷ mà đi du học thì như muối bỏ biển, chứ mang tiền đó đầu tư vào công ty du học thì HDPE ngon luôn”.

Câu nói vừa đúng “trend”, vừa khiến dân mạng bật cười vì độ lầy nhưng hợp lý theo cách rất riêng của mạng xã hội. Thậm chí có dân mạng còn chia sẻ: "Khả năng câu nói HDPE còn xuất hiện ở chương trình Táo Quân".

Câu nói HDPE thì ngon luôn đang lan truyền khắp mạng xã hội. (Ảnh: @maitrithuc2020)

HDPE trên mạng thì chỉ là câu nói trend vô tri cho vui, nhưng HDPE ngoài đời thì có thật, làm thật, và đang “ngon luôn” theo đúng nghĩa đen. Và biết đâu, sau khi cười xong, nhiều người lại vô tình nhớ thêm được một kiến thức mới, theo cách nhẹ nhàng và hài hước nhất.