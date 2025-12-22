Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/12: Đàm phán vào giai đoạn quan trọng

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/12:

Nga kiên trì các mục tiêu

Điện Kremlin cho biết đặc phái viên cấp cao của Nga, ông Kirill Dmitriev, đã tới Mỹ nhằm cập nhật lập trường hiện nay của Washington và Brussels về tiến trình hòa bình Ukraine, đồng thời sẽ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin sau khi trở về Moskva. Thông tin được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov công bố cuối tuần qua.

Ông Kirill Dmitriev.

Theo ông Peskov, nhiệm vụ chính của ông Dmitriev là thu thập thông tin về những gì Mỹ và Liên minh châu Âu đã thảo luận và thống nhất liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine. Sau chuyến công tác, đặc phái viên này sẽ trình bày đánh giá toàn diện để lãnh đạo Nga quyết định các bước tiếp theo.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine gia tăng mạnh mẽ, sau khi một khuôn khổ hòa bình gồm 28 điểm do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo bị rò rỉ hồi tháng trước. Theo truyền thông, bản đề xuất ban đầu bao gồm việc Ukraine từ bỏ yêu sách đối với Donbass, không gia nhập NATO, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang, cùng một số điều kiện then chốt khác.

Tuy nhiên, kể từ đó, Kiev và các đồng minh châu Âu tìm cách đưa ra những điều kiện bổ sung nhằm điều chỉnh dự thảo ban đầu. Moskva trong khi đó khẳng định sẽ kiên định với các “lằn ranh đỏ” của mình. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Nga sẽ đánh giá kỹ lập trường của phương Tây để xác định “điểm nào có thể chấp nhận và điểm nào tuyệt đối không thể”.

Ông nhấn mạnh rằng phần lớn các đề xuất do Ukraine và các nước châu Âu đưa ra hiện nay không phù hợp với lợi ích của Nga, và Moskva sẽ bám sát những hiểu biết đã đạt được giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi tháng 8.

Phát biểu trong chuyến thăm Mỹ, ông Dmitriev cho biết những lực lượng muốn kéo dài xung đột đã không thể phá vỡ các cuộc tiếp xúc giữa Nga và đại diện của chính quyền Trump. Trong khi đó, Tổng thống Putin, tại phiên hỏi – đáp trực tiếp cuối năm, khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán và chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cho rằng “quả bóng hiện hoàn toàn nằm trong sân của phương Tây, đặc biệt là chính quyền Kiev và các nhà bảo trợ châu Âu của họ”.

Ukraine tích cực đàm phán

Ông Rustem Umerov.

Song song với các động thái từ phía Nga, Ukraine cũng đang tích cực thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Mỹ. Theo Ukrinform, trong ba ngày làm việc tại bang Florida, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu tiến hành nhiều cuộc họp với đại diện Mỹ và châu Âu. Phái đoàn Mỹ bao gồm các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum, cùng với các cố vấn an ninh quốc gia chủ chốt từ một số nước châu Âu.

Ông Umerov cho biết các bên đã thảo luận chi tiết một kế hoạch 20 điểm, đồng thời điều chỉnh lập trường về một thỏa thuận khung đa phương về bảo đảm an ninh, một thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương giữa Mỹ và Ukraine, cũng như tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và tái thiết.

Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào trình tự và mốc thời gian thực hiện các bước tiếp theo. Ukraine tái khẳng định cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là ngừng bắn mà còn phải tạo nền tảng cho ổn định và thịnh vượng lâu dài.