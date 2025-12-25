Ngắm loạt nhà cổ trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới'

Vỉa hè và dải phân cách trên đường Lê Lợi được lát đá granite, đồng thời bổ sung cây xanh để tăng tính thẩm mỹ, tạo không gian sinh động. Các bảng hiệu, quảng cáo cũng được sắp xếp lại gọn gàng, tập trung ở tầng trệt, bảo đảm không che khuất cửa sổ các tầng trên.