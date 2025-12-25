Ngắm loạt nhà cổ trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới'

Nhiều dãy nhà cổ trên trục đường Lê Lợi, khu vực phường Sài Gòn (TP.HCM), đang được chỉnh trang đồng bộ từ mặt tiền, vỉa hè đến dải phân cách, góp phần tạo diện mạo trung tâm đô thị khang trang, hiện đại, song vẫn bảo tồn được giá trị kiến trúc cổ đặc trưng.
Dự án chỉnh trang này đã được UBND TP.HCM chấp thuận, tập trung cải tạo mặt đứng các dãy nhà trên trục Lê Lợi, đoạn từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, bao gồm khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công trường Lam Sơn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án được triển khai trên toàn tuyến đường Lê Lợi dài khoảng 1km, với nhiều hạng mục chỉnh trang như lát đá dải phân cách, ốp đá granite quanh các bồn cây và sơn mới mặt tiền các công trình dọc tuyến.
Đường Lê Lợi sau chỉnh trang như được “khoác áo mới”, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ, trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị và thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Nhằm bảo đảm sự hài hòa trong tổng thể không gian, các căn nhà cổ trên tuyến Lê Lợi được sơn mới bằng gam đỏ chủ đạo, tạo điểm nhấn đồng bộ và phù hợp với cảnh quan khu trung tâm TP.HCM.
Cùng với việc chỉnh trang mặt đứng các công trình, hạ tầng vỉa hè và dải phân cách giữa đường Lê Lợi cũng được cải tạo, góp phần hoàn thiện diện mạo tuyến phố trung tâm.
Vỉa hè và dải phân cách trên đường Lê Lợi được lát đá granite, đồng thời bổ sung cây xanh để tăng tính thẩm mỹ, tạo không gian sinh động. Các bảng hiệu, quảng cáo cũng được sắp xếp lại gọn gàng, tập trung ở tầng trệt, bảo đảm không che khuất cửa sổ các tầng trên.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đường Lê Lợi là trục giao thông quan trọng của khu trung tâm, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, được xem là “bộ mặt” đô thị. Việc chỉnh trang nhằm tạo diện mạo khang trang, hiện đại hơn, đồng thời bảo tồn nét hoài cổ đặc trưng khu vực gần chợ Bến Thành.
Hiện các dãy nhà cổ trên đường Lê Lợi tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và cửa hiệu thời trang, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân và du khách.
Theo tư liệu lịch sử, đường Lê Lợi ngày nay từng mang tên đại lộ Bonard vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, là trung tâm giao thương sầm uất của Sài Gòn xưa. Sau năm 1955, tuyến đường được đổi tên thành Lê Lợi và tiếp tục giữ vai trò trục giao thông - thương mại quan trọng bậc nhất khu trung tâm TP.HCM.
Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại như sơn kẻ vạch đường, chỉnh trang cảnh quan, phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng, đưa tuyến phố vào diện mạo mới, khang trang hơn trước thềm năm mới 2026.