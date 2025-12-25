(VTC News) -

Theo lịch âm, năm 2026 được xác định là năm Bính Ngọ, bắt đầu từ ngày 17/2/2026 và kết thúc vào ngày 5/2/2027 Dương lịch. Xét về ngũ hành, năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, mang hình tượng “nước trên trời”. Hình ảnh này thường được diễn giải như dòng nước mang tính lan tỏa, khó nắm bắt, có thể đem đến sự nuôi dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn những biến động bất ngờ.

Từ xa xưa, ông bà ta vẫn truyền lại câu nói: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Khi một năm mới sắp đến, việc tìm hiểu xem bản thân có phạm Thái Tuế hay không trở thành một cách để nhiều người tự nhắc nhở mình sống cẩn trọng hơn, chứ không đơn thuần là sự lo sợ mù quáng.

Trong số đó, không ít người tuổi Mão băn khoăn "Năm 2026 tuổi Mão có phạm Thái Tuế hay không?". Nếu có thì mức độ ảnh hưởng như thế nào và cần lưu ý điều gì để chủ động thích nghi?

Tuổi Mão năm 2026 có phạm Thái Tuế không? (Ảnh: Nhật Thùy)

Phạm Thái Tuế là gì?

Trong tử vi và phong thủy phương Đông, Thái Tuế vừa được xem là một ngôi sao gắn với chu kỳ vận động của sao Mộc, vừa được nhân cách hóa như biểu tượng đại diện cho “khí vận” của từng năm âm lịch. Mỗi năm, Thái Tuế “dịch chuyển” theo vòng Can Chi, từ đó hình thành các mối quan hệ tương tác với 12 con giáp.

Khái niệm phạm Thái Tuế thường được dùng để chỉ những tuổi có địa chi trùng hoặc có mối quan hệ xung khắc với con giáp của năm đó. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, đây không nên được hiểu là dấu hiệu của tai họa tất yếu, mà là một công cụ tham chiếu văn hóa, giúp con người chủ động hơn trong việc quản trị rủi ro, kiểm soát cảm xúc và chuẩn bị tinh thần trước các thay đổi có thể xảy ra.

Dựa trên mối quan hệ địa chi, phạm Thái Tuế thường được chia thành năm nhóm chính:

- Trực Thái Tuế: Khi tuổi trùng với con giáp của năm. Đây được xem là dạng ảnh hưởng rõ rệt nhất, thường gắn với nhiều biến động lớn.

- Xung Thái Tuế: Xảy ra khi tuổi nằm trong nhóm Tứ Hành Xung trực tiếp với con giáp của năm, dễ dẫn đến xung đột và thay đổi bất ngờ.

- Hình Thái Tuế: Liên quan đến Lục Hình, gồm các cặp như Tý – Mão, Sửu – Tuất, Dần – Tỵ, Mão – Ngọ, Thìn – Mùi, Dậu – Dậu.

- Hại Thái Tuế: Thuộc nhóm Lục Hại, thường biểu hiện bằng những ảnh hưởng âm thầm, khó nhận ra ngay.

- Phá Thái Tuế: Dựa trên Lục Phá, gắn với nguy cơ gián đoạn, đổ vỡ hoặc hao tổn.

Tuổi Mão năm 2026 có phạm Thái Tuế không?

Câu trả lời là có. Trong năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Mão (gồm các năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011…) rơi vào mối quan hệ Mão – Ngọ phá, tức Phá Thái Tuế.

Phá Thái Tuế không phải là dạng ảnh hưởng mạnh nhất, nhưng lại mang tính âm ỉ, dễ gây cảm giác “trở tay không kịp”. Những kế hoạch tưởng chừng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng vẫn có khả năng bị gián đoạn vào phút chót vì những lý do nhỏ nhặt, thậm chí khó lý giải.

Về công việc và tài chính, người tuổi Mão trong năm 2026 có thể đối diện với tình trạng kiếm tiền không khó nhưng giữ tiền không dễ. Các khoản chi phát sinh bất ngờ, thất thoát lặt vặt hoặc sai sót trong đầu tư có thể khiến ngân sách cá nhân bị ảnh hưởng. Trong môi trường làm việc, sự thiếu đồng thuận hoặc hiểu lầm với đồng nghiệp, đối tác cũng dễ nảy sinh, làm chậm tiến độ chung.

Ở khía cạnh đời sống tình cảm, Phá Thái Tuế thường biểu hiện qua những rạn nứt từ chi tiết nhỏ. Những hiểu lầm tưởng chừng không đáng kể có thể bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn nếu cảm xúc không được kiểm soát tốt. Tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt cũng khiến các mối quan hệ gia đình, hôn nhân hoặc hợp tác làm ăn trở nên căng thẳng hơn.

Tuy vậy, điểm tích cực là mức độ ảnh hưởng với tuổi Mão trong năm 2026 được đánh giá là không quá nặng nề. Người tuổi Mão vẫn có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, đặc biệt là nữ giới hoặc những người phụ nữ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm. Khi gặp khó khăn, việc lắng nghe lời khuyên từ họ có thể giúp bạn tránh được những quyết định vội vàng.

Về sức khỏe, tuổi Mão nên chú ý hơn đến gan và hệ thần kinh, hạn chế thức khuya, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Một số gợi ý mang tính phong thủy ứng dụng như sắp xếp lại không gian sống, tăng cường cây xanh (trầu bà, vạn niên thanh) ở hướng Chính Nam cũng được xem là cách giúp tạo cảm giác cân bằng, thư giãn tinh thần.

Suy cho cùng, “phá” trong Phá Thái Tuế mang hàm ý cản trở, chứ không phải hủy diệt. Giữ thái độ điềm tĩnh, nhẫn nhịn và linh hoạt chính là “vũ khí” hiệu quả nhất để người tuổi Mão đi qua năm 2026 một cách nhẹ nhàng.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều yếu tố phong thủy được cho là tác động đến nhịp sống của người tuổi Mão. (Ảnh: Etsy)

Các tuổi khác phạm Thái Tuế trong năm 2026

Không chỉ riêng tuổi Mão, năm Bính Ngọ 2026 còn ghi nhận bốn con giáp khác phạm Thái Tuế với những dạng ảnh hưởng khác nhau.

Tuổi Ngọ – Trực Thái Tuế

Là con giáp đại diện cho năm, người tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002…) rơi vào Trực Thái Tuế. Đây thường được xem là trạng thái chịu tác động mạnh nhất, dễ phát sinh biến động về sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm.

Áp lực cạnh tranh gia tăng, môi trường làm việc phức tạp, tiểu nhân quấy rối hoặc các tình huống ngoài dự tính có thể khiến người tuổi Ngọ căng thẳng kéo dài. Trong năm này, việc hạn chế các quyết định lớn như khởi nghiệp, đầu tư quy mô lớn hay kết hôn được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Tuổi Tý – Xung Thái Tuế

Người tuổi Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008…) trong năm Ngọ sẽ rơi vào Xung Thái Tuế. Điều này thường gắn với sự thay đổi mạnh mẽ như đổi việc, chuyển nơi ở, điều chỉnh hướng đi sự nghiệp.

Song song với đó là nguy cơ căng thẳng tài chính và mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Việc giữ bình tĩnh và tránh đối đầu trực diện được xem là chìa khóa giúp tuổi Tý giảm bớt áp lực.

Tuổi Sửu – Hại Thái Tuế

Năm 2026, người tuổi Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009…) có thể gặp Hại Thái Tuế. Biểu hiện rõ nhất là thị phi, tranh chấp và rắc rối trong các mối quan hệ tài chính.

Quá tin người hoặc nóng nảy trong xử lý tình huống dễ khiến tuổi Sửu gặp bất lợi. Kiềm chế cảm xúc và thận trọng khi hợp tác là điều cần thiết trong năm này.

Tuổi Dậu – Hình Thái Tuế

Người tuổi Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005…) trong năm Bính Ngọ có thể gặp Hình Thái Tuế, với trọng tâm ảnh hưởng nằm ở tài chính. Thu nhập giảm, đầu tư kém hiệu quả và ít nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài khiến tuổi Dậu cần đặc biệt chú trọng quản lý chi tiêu.

Tử vi và vận hạn, xét cho cùng, cũng giống như thời tiết, có ngày nắng đẹp, có ngày mưa giông. Biết mình có phạm Thái Tuế hay không không phải để sợ hãi, mà để chủ động điều chỉnh nhịp sống, cẩn trọng hơn trong từng quyết định.

Như ông bà ta vẫn nói: “Đức năng thắng số”. Giữ tâm thế tích cực, làm việc có kế hoạch và cư xử tử tế với người xung quanh chính là cách tốt nhất để mỗi người, dù ở tuổi nào, cũng có thể đi qua năm 2026 một cách bình an, thậm chí biến thách thức thành cơ hội trưởng thành.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.