15 năm thành lập, Dược phẩm Tâm Bình 10 lần được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen

(VTC News) -

Tối 22/12, Lễ tôn vinh Doanh nhân – Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Tham dự chương trình có ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Mạnh Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Đây là sự kiện thường niên uy tín do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Năm nay, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn ra những đại diện xuất sắc nhất từ số lượng đông đảo các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô để tôn vinh là một quá trình xét duyệt chặt chẽ, dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá như hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tuân thủ pháp luật, đóng góp cho cộng đồng…

Phó TGĐ Nguyễn Minh Hoàng – đại diện Dược phẩm Tâm Bình - nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Tại lễ tôn vinh, Dược phẩm Tâm Bình vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp, tập thể xuất sắc được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen nhờ những thành tích nổi bật trong sản xuất – kinh doanh, kết nối doanh nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Giữa thời điểm thị trường dược phẩm, chăm sóc sức khỏe đầy biến động, đặc biệt là vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, việc Tâm Bình được các cơ quan quản lý Nhà nước ghi nhận là bảo chứng cho uy tín và chất lượng của thương hiệu.

Đáng chú ý, trong hành trình 15 năm phát triển, đây là lần thứ 10 Tâm Bình đón nhận Bằng khen của thành phố – một thành tích ấn tượng cho thấy sự đánh giá cao của thành phố đối với một doanh nghiệp phát triển ổn định trong nhiều năm liền, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh Bằng khen cho tập thể công ty, bà Lê Thị Bình - Tổng Giám đốc (TGĐ) Dược phẩm Tâm Bình - cũng vinh dự được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen cá nhân, ghi nhận vai trò lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là lần thứ 11 bà được nhận Bằng khen cao quý của thành phố.

TGĐ Lê Thị Bình lần thứ 11 nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó TGĐ Dược phẩm Tâm Bình - chia sẻ: “Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập Dược phẩm Tâm Bình.

Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, ghi nhận những nỗ lực của tập thể công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước”.

Thành lập năm 2010, đến nay Dược phẩm Tâm Bình đã trở thành một trong những thương hiệu Đông dược hàng đầu Việt Nam. Công ty xây dựng được hệ sinh thái sản xuất – phân phối bài bản với nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền, các vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, hệ thống phân phối phủ khắp toàn quốc.

Các sản phẩm của Tâm Bình như Viên khớp, Đại tràng, Mỡ máu, An thần ngủ ngon Tâm Bình… được đông đảo người dân tin dùng nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và giá thành hợp lý.

15 năm xây dựng và phát triển, Tâm Bình luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, làm tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Dược phẩm Tâm Bình còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng. Tâm Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn… tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, đóng góp cho công tác an sinh xã hội.