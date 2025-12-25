(VTC News) -

Vai trò của tủ bếp trong không gian sống

Trong không gian sống hiện đại, tủ bếp giữ vai trò quan trọng, không chỉ đơn thuần là nơi cất giữ đồ dùng nấu nướng mà còn góp phần tạo sự tiện nghi và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Trước hết, tủ bếp giúp sắp xếp gọn gàng các vật dụng, từ xoong nồi, bát đĩa đến gia vị, thực phẩm khô, nhờ đó không gian bếp luôn ngăn nắp, sạch sẽ và thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh công năng lưu trữ, tủ bếp còn hỗ trợ quá trình nấu ăn khoa học, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, với sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, tủ bếp trở thành điểm nhấn, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Một hệ tủ bếp được thiết kế hợp lý còn góp phần tối ưu diện tích, đặc biệt quan trọng đối với nhà phố và căn hộ chung cư.

Những mẫu tủ bếp được ưa chuộng hiện nay

Tủ bếp chữ L

Tủ bếp chữ L là mẫu được nhiều gia đình ưa chuộng nhất trong những năm gần đây. Với thiết kế ôm theo góc tường, tủ bếp chữ L tận dụng tối đa góc chết, tạo không gian lưu trữ rộng rãi mà không chiếm diện tích lớn.

(Ảnh: Noithatlanha)

Tủ bếp chữ L phù hợp với căn bếp có diện tích trung bình. Tuy nhiên, nếu không thiết kế hợp lý, có thể thiếu không gian treo tường phía trên.

Hiện nay, xu hướng tủ bếp chữ L thường kết hợp kịch trần, tận dụng tối đa không gian và tăng sự sang trọng.

Tủ bếp chữ I

Đây là kiểu thiết kế đơn giản, các khu vực chức năng (bếp nấu, bồn rửa, khu vực sơ chế) đều được bố trí trên một đường thẳng, áp sát vào tường.

(Ảnh: Noithatbaonam)

Ưu điểm của tủ bếp chữ I là thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt; chi phí thấp hơn các mẫu khác và dễ dàng phối với đảo bếp, bàn bar mini.

Tuy nhiên, tủ bếp chữ I hạn chế không gian lưu trữ hơn so với chữ L hoặc chữ U.

Tủ bếp chữ I là lựa chọn phù hợp cho các căn hộ chung cư nhỏ, nhà ống hoặc không gian có diện tích hẹp.

Tủ bếp chữ U

Mẫu tủ bếp chữ U sử dụng ba bức tường liền kề hoặc ba mặt để sắp xếp nội thất, tạo không gian làm việc bao quanh. Tủ bếp chữ U cung cấp nhiều không gian lưu trữ, thuận tiện cho quy trình nấu ăn đa người.

(Ảnh: S-housing)

Mẫu tủ bếp chữ U hiện đại thường tích hợp khoang chứa thiết bị lớn như lò nướng, lò vi sóng và ngăn kéo tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Đối với những căn bếp rộng rãi, tủ bếp chữ U là lựa chọn hàng đầu cho sự tiện nghi và tối ưu quỹ không gian.

Tủ bếp kết hợp bàn đảo

Bàn đảo bếp là khối nội thất đứng độc lập, thường được đặt ở trung tâm của căn bếp. Đây đang là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Tủ bếp kết hợp bàn đảo giúp tăng không gian làm việc, phù hợp khi gia đình đông người. Đảo bếp có thể tích hợp bếp nấu, bồn rửa hoặc bàn ăn.

Tuy nhiên, mẫu tủ bếp này đòi hỏi diện tích lớn, thông thường từ 15 m² trở lên. Chi phí thi công và vật liệu cũng cao hơn.