Sai lầm thường gặp khi làm tủ bếp khiến gia chủ tốn tiền

(VTC News) -

Tủ bếp là hạng mục quan trọng nhất trong không gian bếp. Tuy nhiên, nhiều gia chủ khi thi công tủ bếp mắc phải những sai lầm khiến chi phí đội lên, công năng kém hiệu quả và nhanh xuống cấp chỉ sau vài năm sử dụng.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến nên tránh khi làm tủ bếp.

Không đo đạc chính xác kích thước

Sai lầm thường gặp nhất chính là làm tủ bếp mà không tính toán kích thước phù hợp với chiều cao người dùng, diện tích bếp và thiết bị đi kèm. Nhiều gia đình chỉ nhìn vào mẫu thiết kế đẹp mà không quan tâm đến thực tế sử dụng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tủ bếp quá cao hoặc quá thấp gây khó khăn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, việc đo đạc sai còn khiến chi phí chỉnh sửa phát sinh, thậm chí phải làm lại từ đầu.

Chọn vật liệu kém chất lượng

Vật liệu kém chất lượng khiến tủ nhanh phồng rộp, cong vênh. (Ảnh: Trung Nguyên Design)

Nhiều người chọn tủ bếp gỗ công nghiệp giá rẻ, không quan tâm đến cốt gỗ, khả năng chống ẩm và chất lượng phủ bề mặt. Hậu quả là tủ nhanh phồng rộp, cong vênh khi gặp hơi nước hoặc nhiệt độ cao.

Chọn đúng vật liệu sẽ giúp tủ bếp chịu được môi trường ẩm và nóng – yếu tố đặc trưng của khu vực nấu nướng.

Thiếu ánh sáng và thông gió

Bếp là nơi sinh nhiều hơi nóng, mùi thức ăn và dầu mỡ. Tuy nhiên, không ít gia chủ bỏ quên yếu tố ánh sáng và thông gió khi làm tủ bếp, khiến không gian bí bách, tối tăm và nhanh bám bụi.

Một số lỗi phổ biến như không có cửa sổ hoặc quạt hút, hút mùi đặt sai vị trí hoặc công suất quá yếu.

Tủ bếp trong khu vực thiếu thông gió rất dễ ẩm mốc và giảm tuổi thọ nhanh chóng.

Quá nhiều ngăn tủ

Một số gia đình nghĩ rằng làm càng nhiều ngăn tủ càng tốt, nhưng thực tế những khoang tủ chia nhỏ lại gây khó khăn trong lưu trữ. Tủ bếp hiện đại cần được tối ưu bằng phụ kiện như mâm xoay, giá nâng hạ, ray trượt giảm chấn, giá góc thông minh...

Lắp đặt đường điện – nước sai vị trí

Đây là sai lầm nghiêm trọng khi làm tủ bếp. Nếu đường điện, cấp thoát nước và vị trí ổ cắm không bố trí trước khi thi công có thể xảy ra tình trạng ống nước nằm đúng vị trí đặt lò nướng hoặc máy rửa chén; ổ cắm quá thấp dễ bị nước tràn vào...

Việc sửa chữa hệ thống điện – nước sau khi đã lắp tủ bếp thường tốn nhiều thời gian và chi phí, thậm chí phải tháo tủ để xử lý.

Lắp tủ bếp vào tường kém chịu lực

Một sai lầm nghiêm trọng nhiều gia đình mắc phải khi thi công tủ bếp là lắp tủ treo vào những bức tường kém chịu lực như tường thạch cao, tường gạch 5 hoặc tường đã bị rỗng do chạy đường điện – nước bên trong.

Khi tải trọng của tủ bếp kết hợp với đồ dùng như bát đĩa, gia vị, nồi chảo… tăng lên, tường yếu rất dễ bị nứt, bong lớp vữa hoặc nghiêm trọng hơn là tuột cả hệ tủ xuống, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Vì vậy, trước khi lắp đặt, cần kiểm tra kỹ chất lượng tường, gia cố bằng khung xương để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ cho toàn bộ hệ tủ bếp.