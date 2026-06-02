Mỹ: Mỗi năm có 500 người thiệt mạng do tai nạn trong bãi đỗ xe

(VTC News) -

Theo dữ liệu từ hãng bảo hiểm Axa XL, mỗi năm có hơn 500 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến bãi đỗ xe tại Mỹ. Trong khi đó, tổ chức Kids and Car Safety cho biết trung bình mỗi tuần có ít nhất 50 trẻ em tại Mỹ bị xe lùi trúng, chủ yếu ở lối xe vào nhà và các bãi đỗ xe.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) về các vụ tai nạn ngoài hệ thống giao thông công cộng được công bố năm 2024, sử dụng dữ liệu đến năm 2021. Theo báo cáo này, riêng trong năm 2021 đã có khoảng 3.990 người thiệt mạng và 64.838 người bị thương trong các vụ va chạm thuộc nhóm "ngoài giao thông".

Khái niệm này bao gồm các tai nạn xảy ra trong bãi đỗ xe, đường nội bộ, lối xe vào nhà và cả các trường hợp ngộ độc khí CO trong xe.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn trong bãi đỗ xe được xác định là mất tập trung. Khảo sát của Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC) thực hiện năm 2016 với hơn 3.400 người tham gia cho thấy khoảng 66% tài xế vẫn sử dụng điện thoại khi điều khiển xe trong bãi đỗ xe. Hơn một nửa số người được hỏi thừa nhận nhắn tin hoặc sử dụng mạng xã hội khi lái xe.

Sử dụng điện thoại là một trong những nguyên nhân dẫn tới mất tập trung. (Ảnh minh hoạ: AI)

Ngoài ra, 49% người tham gia khảo sát cho biết từng chụp ảnh hoặc quay video khi điều khiển xe, 50% sử dụng email và 63% thao tác với hệ thống dẫn đường. Dù được thực hiện cách đây nhiều năm, khảo sát này cho thấy tình trạng mất tập trung khi lái xe trong bãi đỗ vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Bên cạnh yếu tố con người, điểm mù cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra va chạm. Nhiều mẫu xe hiện đại được thiết kế với các trụ A, C hoặc D dày hơn nhằm tăng khả năng bảo vệ khi xảy ra tai nạn, nhưng điều này đồng thời làm hạn chế tầm quan sát của người lái.

Dù cảm biến đỗ xe, camera 360 độ hay các hệ thống hỗ trợ tránh va chạm ngày càng phổ biến, cảm giác an toàn khi di chuyển ở tốc độ thấp trong bãi đỗ xe đôi khi khiến tài xế chủ quan. Tai nạn vẫn có thể xảy ra ngay cả khi xe được trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ.

Nhiều vụ tai nạn xuất phát từ sự chủ quan trong khi điều khiển phương tiện tại bãi đỗ xe. (Ảnh minh hoạ: AI)

Tình trạng đông đúc trong các bãi đỗ xe cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm. Nhiều tài xế vì muốn nhanh chóng giành chỗ đỗ còn trống nên giảm mức độ quan sát hoặc bỏ qua quy tắc nhường đường. Khi kết hợp với người đi bộ mất tập trung, chẳng hạn thanh thiếu niên mải nhìn điện thoại, nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn hơn.

Ngoài ra, các bãi đỗ xe thiếu bảo trì, hệ thống biển báo không rõ ràng, vạch kẻ đường mờ hoặc chiếu sáng kém cũng có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế cần đặc biệt thận trọng khi lùi xe, nhất là khi xung quanh có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc gia đình sử dụng xe đẩy trẻ em. Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ cũng khuyến nghị người lái luôn duy trì sự tập trung và cố gắng dự đoán hành động của các phương tiện xung quanh.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không cắt ngang các làn đường trong bãi đỗ xe, tuân thủ quy tắc di chuyển và giữ thái độ văn minh. Việc người khác lái xe thiếu ý thức không phải là lý do để bản thân hành xử tương tự.