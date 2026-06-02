Dở khóc dở cười trẻ lên lớp 1 phải quay lại lớp mẫu giáo lớn

"Con vừa tốt nghiệp mẫu giáo xong, nghỉ hè một hôm lại quay về... mầm non, vì bố mẹ chưa biết gửi đi đâu", chia sẻ trên của chị Thu Trang (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Theo người mẹ này, cả hai vợ chồng đều làm văn phòng, ông bà ở xa nên gia đình gần như không có lựa chọn khác ngoài việc xin cho con học hè tại trường cũ.

Nhiều trẻ tiếp tục học mầm non sau lễ tốt nghiệp

Câu chuyện của gia đình chị Trang bỗng chốc trở thành khởi đầu cho "cuộc chiến hậu cần" đầy áp lực của các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Ba tháng hè bỗng thành khoảng trống nan giải, khi trường tiểu học chưa mở cửa, còn bố mẹ thì không thể xin nghỉ việc dài ngày để ở nhà trông con.

Con trai chị Hoàng Bích tiếp tục được gửi đến trường mầm non trong dịp hè trước khi vào lớp 1 (Ảnh: NVCC).

Gia đình neo người, không có ông bà hỗ trợ là hoàn cảnh chung đẩy nhiều phụ huynh vào thế khó. Hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối mụ mị mặt mũi, chị Nguyễn Thị Nguyệt Thương (SN 1983, trú tại Hà Nội) hiểu rằng việc để con ở nhà một mình, hoặc mang gửi nhờ người quen trong thời gian dài là điều gần như không thể.

Chị từng lướt nát các hội nhóm để tìm các lớp kỹ năng hay trại hè, nhưng thực tế số tiền quá phũ phàng. Các khóa học này thường chỉ tổ chức theo buổi, hoàn toàn lệch với lịch làm việc của bố mẹ. Sau nhiều đêm bàn tính, chị chấp nhận đưa con "quay đầu", đăng ký học hè tại một trường mầm non tư thục ở khu vực Giảng Võ.

"Gửi con đi học mầm non tôi yên tâm hơn vì con quen môi trường lớp học, có cô giáo quản lý, ăn ngủ đúng giờ. Quan trọng nhất là bố mẹ có thể yên tâm làm việc. Có hôm bố mẹ bận còn gửi được con muộn đến 6-7 giờ tối", chị Thương bộc bạch.

Cũng rơi vào guồng quay không lối thoát đó, chị Hoàng Bích (SN 1992, Hà Nội) lại đối mặt với tình huống ngặt nghèo hơn. Trường mầm non công lập của con không tổ chức học hè, trong khi quỹ phép năm của chị không đủ để nghỉ dài ngày ở nhà trông con.

Bí quá hóa liều, chị Bích từng nghĩ đến phương án mang con lên cơ quan để vừa làm vừa canh chừng. Tuy nhiên đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường khiến phương án này nhanh chóng bị gác lại vì quá nguy hiểm và kiệt sức cho cả hai mẹ con.

Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống các lựa chọn, một ngôi trường mầm non tư thục nhận trông giữ trẻ dịp hè trở thành cái phao cứu sinh duy nhất của chị.

Sự thỏa hiệp của người lớn đổi lại bằng những thắc mắc ngây thơ của con trẻ. Chị Bích bùi ngùi chia sẻ: "Con háo hức lắm vì nghĩ hè xong sẽ được vào lớp 1, được đeo cặp mới, học trường mới. Thế nên khi mẹ dắt tay đưa quay lại trường mầm non, con cứ ngơ ngác hỏi mãi vì sao mình chưa được lên lớp mới. Nghe con hỏi mà mình vừa thương vừa khó xử".

"Con còn nói mẹ không được nói với ai về việc con đang học hè ở trường mầm non", chị Bích nói thêm.

Phương án cho trẻ tiếp tục học tại trường mầm non trong dịp hè được nhiều phụ huynh lựa chọn (Ảnh minh hoạ).

Không giống như hai bà mẹ tại Hà Nội, gia đình chị Phạm Oanh (SN 1985, trú tại Hải Phòng) may mắn hơn khi có ông bà hỗ trợ việc đưa đón. Tuy nhiên, thực tế khác lại lộ ra, đó là người lớn tuổi thể trạng có hạn, không cách nào xoay xở và bao quát nổi đứa trẻ 6 tuổi đang tuổi ăn tuổi nghịch, với lịch sinh hoạt đều đặn suốt cả ngày dài.

Để giảm áp lực cho ông bà và bảo vệ trẻ, chị Oanh cũng chọn giải pháp tiếp tục gửi con ở trường mầm non dù con đã "ra trường".

"Con đi học hè thì vẫn là các hoạt động vui chơi như trong năm học ở cấp mầm non. Cái được lớn nhất là giúp con hạn chế việc xem điện thoại, tivi cả ngày ở nhà với ông bà. Chỉ cần có người quản lý, chăm sóc an toàn khi bố mẹ đi làm để sinh hoạt gia đình không bị đảo lộn, đối với chúng tôi lúc này đã là tốt lắm rồi", chị Oanh nói.

Đừng biến mùa hè thành 'chạy đua' học trước chương trình

Cô Ngọc Anh, chuyên gia nghiên cứu về phương pháp giáo dục lớp 1 tại Hà Nội cũng chọn cho con quay lại trường mầm non học tiếp vào mùa hè thay vì ở nhà với bà.

Theo cô, phụ huynh không nên quá áp lực hay có lỗi khi cho con tiếp tục học hè ở trường mầm non sau khi hoàn thành chương trình mẫu giáo lớn. Mức phí 2 tháng hè ở trường mầm non dao động 3-4 triệu đồng (tương đương mức phí mỗi tháng trong kỳ học chính khoá), rẻ hơn mức phí thuê người giúp việc nếu không có ông bà ở nhà chăm cháu.

Với nhiều gia đình đô thị, đây là giải pháp thực tế giúp trẻ duy trì nề nếp sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, có bạn bè và được tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp lứa tuổi thay vì ở nhà không có hoạt động nào dễ dành quá nhiều thời gian với thiết bị điện tử.

“Mùa hè ở trường mầm non thường ít trẻ hơn năm học chính nên nhiều cơ sở cũng chủ động tổ chức thêm hoạt động trải nghiệm, vận động, thủ công hay kỹ năng mềm để chiêu sinh. Trong khi đó, nếu ở nhà với ông bà hoặc người thân, trẻ đôi khi thiếu môi trường tương tác, dễ dành nhiều thời gian cho iPad, máy tính”, ông nói.

Tuy nhiên, cô Ngọc Anh nhấn mạnh điều quan trọng là phụ huynh cần coi đây là môi trường sinh hoạt, vui chơi và kết nối xã hội cho trẻ, không nên biến mùa hè thành giai đoạn "chạy đua" học trước chương trình lớp 1, trái quy định của Bộ GD&ĐT và gây áp lực cho trẻ.

Phụ huynh cần cùng con chuẩn bị kế hoạch học tập cho con trước khi vào lớp 1 (Ảnh minh họạ).

Tìm "vùng đệm" giúp con trưởng thành trước lớp 1

TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, kỳ nghỉ hè trước lớp 1 không chỉ là khoảng thời gian để trông trẻ, mà còn là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng giúp con trưởng thành hơn trước khi bước vào môi trường học tập mới.

Thay vì chỉ tìm nơi “giữ trẻ”, phụ huynh cần tận dụng mùa hè để chuẩn bị tâm thế cho con trước ngưỡng cửa tiểu học. Đó không phải là học trước chương trình lớp 1, mà là rèn các kỹ năng cơ bản như tự phục vụ, quản lý thời gian, kỹ năng xử lý khi bị lạc, kỹ năng ứng phó với người lạ, hỏa hoạn hay những tình huống nguy hiểm.

“Lên tiểu học, các con sẽ không còn được chăm chút từng chút như ở mầm non. Vì vậy, khả năng tự lập và thích nghi mới là điều quan trọng nhất”, TS Hương nói.

Chuyên gia giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương - Chủ tịch Hội đồng Trường ICS, cho rằng kỳ nghỉ hè nên là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, gắn kết với gia đình sau một năm học, đồng thời chuẩn bị tâm thế trước khi bước vào môi trường mới. Với trẻ chuẩn bị vào lớp 1, đây là giai đoạn quan trọng để hình thành các kỹ năng mới.

Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm trong suốt dịp hè và khó có điều kiện ở nhà chăm con, trong khi không gian vui chơi phù hợp với trẻ nhỏ vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc tiếp tục gửi con tại các cơ sở giáo dục trong dịp hè trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.

Dù vậy, bà Phương cho rằng phụ huynh không nên chỉ xem đây là nơi trông trẻ. Thay vào đó, cần ưu tiên những môi trường có hoạt động phù hợp với trẻ chuẩn bị vào lớp 1 như trải nghiệm sáng tạo, rèn tự lập, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đồng thời giúp trẻ làm quen với nề nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.