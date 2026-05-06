Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Nội năm học 2025-2026

Căn cứ Quyết định số 4400 của UBND thành phố Hà Nội, ngày kết thúc năm học 2025-2026 của tất cả các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến giáo dục thường xuyên là ngày 30/5/2026. Như vậy, học sinh Hà Nội bước vào kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026.

Cụ thể, các trường mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên phải hoàn thành nội dung giảng dạy và tổ chức tổng kết năm học trước ngày 31/5/2026. Thời điểm kết thúc học kỳ II được ấn định vào ngày 29/5/2026 (thứ Sáu), và toàn bộ năm học kết thúc vào ngày 30/5/2026 (thứ Bảy).

Như vậy, sau khi kết thúc năm học, muộn nhất từ ngày 31/5, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, kéo dài cho tới khi tựu trường năm học mới 2026-2027.

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Hè từ ngày 31/5. (Ảnh minh họa)

Hiện, thời điểm tựu trường cụ thể cho năm học 2026-2027 chưa được công bố. Tuy nhiên, theo thông lệ những năm gần đây, học sinh Hà Nội thường tựu trường sớm nhất trước khoảng một tuần so với ngày khai giảng toàn quốc (5/9). Riêng các khối lớp đầu cấp và cuối cấp như lớp 1, lớp 9, lớp 12 thường có lịch tựu trường sớm hơn, khoảng hai tuần trước ngày khai giảng.

Theo quy định hiện hành, thời gian nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên dao động từ tối thiểu 4 tuần đến tối đa 8 tuần, bao gồm cả thời gian nghỉ phép hằng năm. Trong thời gian này, nhà giáo vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Việc triển khai khung thời gian năm học thống nhất giúp các cơ sở giáo dục chủ động trong tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, đồng thời bảo đảm quyền lợi nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên sau một năm học.