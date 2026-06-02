Đổ giấm vào bồn cầu qua đêm có tác dụng gì?

Khu vực phòng tắm, đặc biệt là bồn cầu, luôn là nơi dễ phát sinh vi khuẩn, mùi hôi và các mảng bám cứng đầu nhất trong gia đình. Đứng ở góc độ hóa học, những mảng bám ố vàng này thực chất là kết tủa của khoáng chất có trong nước cứng (chủ yếu là Canxi và Magie) kết hợp cùng muối Uric có trong chất thải bài tiết. Dưới tác động của môi trường ẩm ướt, chúng nhanh chóng vôi hóa, bám chặt vào lớp men sứ và tạo ra mùi hôi vô cùng khó chịu.

Để giải quyết tình trạng này, người tiêu dùng thường có xu hướng tìm đến các loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp chứa hàm lượng Clo hoặc Axit Clohydric mạnh. Dù mang lại hiệu quả tức thì, nhưng việc lạm dụng hóa chất độc hại lại kéo theo nhiều hệ lụy. Chúng giải phóng khí độc ảnh hưởng đến hệ hô hấp, làm bào mòn lớp men chống bám bẩn của bồn cầu, nghiêm trọng hơn là tiêu diệt toàn bộ hệ vi sinh vật yếm khí có lợi dưới bể phốt, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn bồn cầu thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các nguyên liệu tự nhiên như giấm trắng đang trở thành một xu hướng bảo dưỡng nhà cửa thông minh. Giải pháp đổ giấm vào bồn cầu qua đêm mang lại những tác dụng đột phá mà nhiều người không ngờ tới.

Đổ giấm vào bồn cầu qua đêm giúp làm sạch những mảng ố và cặn vôi. (Ảnh: HTCH)

4 tác dụng của mẹo đổ giấm vào bồn cầu qua đêm

Sức mạnh của giấm trắng nằm ở thành phần hóa học của nó, chứa khoảng 5-7% Axit Axetic. Mặc dù là một loại axit nhẹ, nhưng khi được cung cấp đủ thời gian tương tác, nó tạo ra những phản ứng vô cùng ấn tượng.

Phân rã mảng bám ố vàng và cặn vôi: Axit axetic trong giấm đóng vai trò như một dung môi sinh học lý tưởng. Khi tiếp xúc với các mảng bám Canxi Cacbonat (cặn vôi), một phản ứng hóa học sẽ từ từ diễn ra, nới lỏng các liên kết phân tử của khoáng chất. Thời gian ngâm qua đêm từ 6 đến 8 tiếng là khoảng thời gian "vàng" để tính axit nhẹ của giấm thẩm thấu sâu, hóa lỏng hoàn toàn các lớp cặn cứng đầu mà không cần người dùng phải tốn sức dùng bàn chải chà xát mạnh.

Trung hòa và khử mùi hôi triệt để: Mùi hôi đặc trưng của nhà vệ sinh chủ yếu xuất phát từ khí Amoniac (có tính kiềm). Khi đổ giấm vào bồn cầu, tính axit của giấm sẽ lập tức tạo ra phản ứng trung hòa với tính kiềm của Amoniac, từ đó triệt tiêu nguồn gốc gây mùi. Khi xả nước vào sáng hôm sau, không gian phòng tắm của bạn sẽ trở lại trạng thái thoáng đãng, không còn lưu lại mùi xú uế hay mùi hóa chất nồng nặc.

Kháng khuẩn và ức chế nấm mốc: Môi trường axit do giấm tạo ra không phải là môi trường lý tưởng cho hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh và nấm mốc sinh sôi. Axit axetic có khả năng xuyên qua màng tế bào của vi khuẩn, làm thay đổi cấu trúc protein và tiêu diệt chúng. Nhờ đó, giấm giúp thanh lọc bề mặt bồn cầu một cách an toàn.

Bảo vệ lớp men sứ và hệ sinh thái bể phốt: Đây là ưu điểm vượt trội nhất của giấm so với hóa chất tẩy rửa. Giấm làm sạch bề mặt một cách vô cùng êm ái, hoàn toàn không gây trầy xước hay làm mất đi độ bóng của lớp men sứ cao cấp. Đặc biệt, khi trôi xuống bể phốt, lượng axit hữu cơ này sẽ nhanh chóng bị pha loãng, không hề gây hại cho các vi khuẩn phân hủy chất thải dưới hầm tự hoại, giúp kéo dài tuổi thọ cho hệ thống xả thải của gia đình.

Quy trình dùng giấm trắng làm sạch bồn cầu

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 1 đến 2 cốc giấm trắng (chỉ sử dụng giấm trắng chưng cất, không dùng giấm táo hay giấm gạo vì lượng đường trong các loại giấm này có thể để lại cặn bẩn).

Bước 2: Đổ trực tiếp giấm vào bồn cầu. Hãy bắt đầu đổ từ mép trên cùng của thành bồn cầu để dung dịch chảy tràn đều xuống mọi ngóc ngách, đi qua các lỗ xả nước nhỏ trước khi đọng lại ở phần phễu chứa nước.

Bước 3: Đậy nắp bồn cầu lại để ngăn hơi giấm bay ra ngoài và giữ nguyên trạng thái này qua đêm (ít nhất 6-8 tiếng).

Bước 4: Sáng hôm sau, bạn chỉ cần dùng cọ bồn cầu chà nhẹ nhàng lên bề mặt. Lúc này, lớp cặn vôi đã mềm nhũn sẽ lập tức bong ra. Cuối cùng, nhấn nút xả nước để cuốn trôi mọi vết bẩn.

Đối với những bồn cầu đã bị bỏ quên quá lâu, xuất hiện vệt ố vàng đậm đặc, bạn có thể kết hợp giấm với baking soda. Rắc nửa cốc baking soda vào bồn cầu trước, sau đó đổ giấm lên trên. Phản ứng sủi bọt CO2 mạnh mẽ giữa kiềm và axit sẽ hoạt động như hàng triệu cỗ máy chà xát siêu nhỏ, bóc tách mảng bám ngay lập tức trước khi bạn ủ giấm qua đêm.

Lưu ý: Trong quá trình ứng dụng hóa học vào việc làm sạch nhà cửa, có một nguyên tắc an toàn tuyệt đối mà người dùng phải ghi nhớ là không bao giờ được trộn lẫn giấm với các loại thuốc tẩy chứa gốc Clo.

Sự kết hợp giữa axit axetic và natri hypochlorite trog thuốc tẩy sẽ tạo ra phản ứng giải phóng khí Clo, một loại khí vô cùng độc hại. Việc hít phải khí Clo trong không gian hẹp như phòng tắm có thể gây bỏng đường hô hấp, ho dữ dội, kích ứng mắt và trong trường hợp nặng có thể đe dọa đến tính mạng.