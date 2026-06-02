Tin thế giới nổi bật trong ngày 2/6

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 2/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Nga mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine, Tổng thống Donald Trump lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Iran, Nga cáo buộc Pháp và Anh "cướp biển" sau vụ bắt giữ tàu hàng, Mỹ sửa đổi chính sách thuế quan đối với hàng nhập khẩu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống dịch Ebola tại Congo.

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine

Nga rạng sáng 2/6 tiến hành cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Theo giới chức Ukraine, ít nhất 6 người thiệt mạng và 46 người bị thương trên toàn quốc. Thành phố Dnipro chịu thiệt hại nặng nề nhất khi nhiều tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa và UAV. Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Oleksandr Hanzha cho biết ít nhất 5 người chết và 16 người bị thương.

(Ảnh minh họa)

Tại Kharkov, nhiều quận bị tấn công được cho là khiến các tòa nhà dân cư, phương tiện giao thông và công trình hành chính bị hư hại. Ít nhất 10 người bị thương.

Ở Kiev, các vụ nổ liên tiếp xảy ra trong đêm, gây mất điện tại nhiều khu vực. Một phần tòa nhà 9 tầng ở quận Podilskyi bị sập sau đòn tấn công kép, trong khi nhiều đám cháy bùng phát tại các khu dân cư và cơ sở thương mại.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng, còn các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 1/6 cho biết ông tin rằng một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt được "trong tuần tới". Trả lời ABC News, ông Trump cho biết vẫn còn một số nội dung cần hoàn tất trước khi thỏa thuận được thông qua nhưng khẳng định các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump cũng tiết lộ đã can thiệp để ngăn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành một cuộc tấn công lớn vào thủ đô Beirut của Lebanon. Theo các nguồn tin, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra khá căng thẳng khi Washington lo ngại chiến dịch quân sự của Israel có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán với Tehran.

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đã nối lại đàm phán với Iran sau khi Hezbollah bày tỏ sẵn sàng xem xét đề xuất ngừng bắn do Washington làm trung gian.

Nga cáo buộc Pháp và Anh hành động như "cướp biển"

Nga ngày 1/6 cáo buộc Pháp và Anh thực hiện hành vi "cướp biển" sau khi lực lượng hải quân hai nước chặn và áp giải tàu hàng Tagor đang trên hành trình từ Murmansk đến Cameroon.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, con tàu bị chặn ở vùng biển quốc tế cách bờ biển Brittany của Pháp hơn 400 hải lý. Bà Zakharova cho rằng việc ép tàu thay đổi lộ trình và đưa về cảng của một quốc gia là vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Getty Images)

Pháp trước đó cho biết tàu Tagor hoạt động dưới "cờ giả" và viện dẫn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển để biện minh cho việc kiểm tra. Moskva bác bỏ lập luận này và cảnh báo các hành động tương tự có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Ông Trump ký sắc lệnh sửa đổi thuế quan một số hàng nhập khẩu

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu có sử dụng thép và nhôm. Theo sắc lệnh mới, một số thiết bị nông nghiệp sẽ được giảm thuế từ 25% xuống còn 15%.

Các thiết bị công nghiệp di động như máy ủi và xe nâng cũng được hưởng mức thuế ưu đãi tương tự nếu nhập khẩu từ các quốc gia có thỏa thuận thương mại phù hợp.

Ngoài ra, các công ty nước ngoài có thể được áp dụng mức thuế ưu đãi 10% nếu ít nhất 85% lượng thép hoặc nhôm sử dụng trong sản phẩm được nấu chảy, tinh luyện và đúc tại Mỹ. Theo Nhà Trắng, các biện pháp này sẽ có hiệu lực đến hết năm 2027 nhằm khuyến khích đầu tư và thúc đẩy phục hồi năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.

WHO ghi nhận tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Ebola tại Congo

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1/6 cho biết đã có 5 bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm chủng virus Ebola Bundibugyo tại thành phố Bunia, miền đông Congo.

Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm điều trị Ebola mới ở Bunia, ông Tedros cho biết 4 bệnh nhân được xuất viện trong ngày 1/6, trong khi một người khác đã hồi phục trước đó.

Theo WHO, tính đến ngày 29/5 đã ghi nhận 134 ca mắc Ebola tại Congo và Uganda, trong đó có 18 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cho biết chủng Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Tuy nhiên, việc điều trị triệu chứng và phát hiện sớm đang giúp gia tăng tỷ lệ sống sót.

WHO đồng thời kêu gọi người dân chủ động đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.