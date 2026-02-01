Thanh niên tông CSGT rồi bỏ chạy bị khởi tố tội 'Giết người'

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Sing (người Ba Na vùng này không có họ, SN 2008, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Giết người".

Đối tượng Sing tông bị thương một CSGT rồi bỏ chạy nghe quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người (Ảnh Công an cung cấp)

Theo điều tra, sáng 10/6/2025, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 19D, đoạn qua xã Mang Yang.

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy 81AC-028.19 do một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển, chở theo một thanh niên khác nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương nặng. Sau khi tông, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua công tác điều tra, công an xác định người điều khiển xe máy là Sing, người ngồi phía sau sau là Thuơ (cùng SN 2008, cùng trú xã Mang Yang).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua điều tra xác định, hành vi của Sing là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự chống đối người thi hành công vụ, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo quy định của Bộ luật Hình sự.