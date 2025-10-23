Nga lần đầu hé lộ khoang chứa vũ khí bí mật bên trong Su-57 mới

(VTC News) -

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) vừa công bố đoạn video hiếm hoi hé lộ khoang vũ khí bên trong của tiêm kích tàng hình Su-57, loại chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên do Moskva tự phát triển. Đây cũng là lần đầu tiên Nga cho thấy chi tiết cấu trúc vốn được giữ bí mật tuyệt đối của dòng máy bay được xem là “xương sống tương lai” của lực lượng không quân nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trung đoàn đầu tiên trang bị đầy đủ Su-57 đã chính thức hình thành từ năm 2024.

Giống các tiêm kích thế hệ 5 khác như F-22 hay F-35, Su-57 được thiết kế để mang toàn bộ vũ khí trong thân nhằm giảm tối đa tiết diện phản xạ radar, qua đó tăng khả năng sống sót khi tham chiến trong môi trường có phòng không mạnh.

Su-57 với khoang vũ khí bên trong. Ảnh X

Tuy nhiên, khác biệt lớn là khoang vũ khí của Su-57 được đánh giá sâu hơn F-22 và lớn hơn F-35, cho phép nó chứa đạn có đường kính lớn hơn như tên lửa hành trình Kh-59MK2. Ngoài khoang chính nằm giữa thân, máy bay còn có hai khoang nhỏ ở gốc cánh, chuyên dùng để mang tên lửa không đối không tầm ngắn.

“Quái thú” tàng hình

So với tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ và Trung Quốc, Su-57 mang triết lý thiết kế rất riêng. Thay vì tuyệt đối hóa khả năng tàng hình, các kỹ sư Nga tập trung vào việc tăng tính linh hoạt chiến đấu và khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình.

Đây cũng là máy bay duy nhất trong thế hệ 5 hiện nay được xác nhận có thể mang và phóng tên lửa không đối đất tầm xa.

Chiến đấu cơ Su-57 với khoang chứa vũ khí. Ảnh Reddit

Thực tế, Su-57 đã được thử lửa tại chiến trường Ukraine, nơi nó sử dụng tên lửa hành trình Kh-59MK2 để tấn công các mục tiêu chỉ định từ xa, cũng như từng xuất kích tại Syria nhằm diệt các nhóm phiến quân.

Điều này cho thấy vai trò của Su-57 không phải là đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương như F-22, mà là tác chiến từ xa trong vùng trời được bảo vệ bởi lưới phòng không Nga, kết hợp cùng radar mặt đất và máy bay cảnh báo sớm để tiêu diệt mục tiêu từ ngoài tầm với của địch.

Dù vậy, VKS vẫn xác nhận rằng Su-57 từng nhiều lần xâm nhập không phận được Ukraine bảo vệ dày đặc, thể hiện sự tự tin vào độ tàng hình và hệ thống tác chiến điện tử của nó.

Sẵn sàng bước sang thế hệ Su-57M1

Theo giới phân tích, Su-57 có từ 8-10 điểm treo vũ khí trong thân, trong đó khoang chính có thể chứa đến 6-8 quả tên lửa hoặc bom dẫn đường. Nga đang phát triển loạt vũ khí mới để tích hợp cho dòng máy bay này, bao gồm bom chùm lượn PBK-500U “Drel” và thậm chí là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không - loại vũ khí có thể thay đổi hoàn toàn chiến thuật không chiến hiện đại.

Chiến đấu cơ Su-57. Ảnh War Thunder

Đặc biệt, vào tháng 8 vừa qua, truyền thông Nga tiết lộ Su-57 đã tích hợp thành công tên lửa siêu vượt âm đối đất, nhiều khả năng là biến thể phóng từ trên không của tên lửa hải quân Zircon - loại có tốc độ trên Mach 8. Nếu được xác nhận, Su-57 sẽ trở thành tiêm kích duy nhất trên thế giới mang được vũ khí siêu vượt âm trong khoang trong, đưa nó lên tầm cao mới về khả năng tấn công chiến lược.

Không chỉ vậy, dòng nâng cấp Su-57M1 hiện đã gần hoàn thiện, dự kiến trang bị radar mảng pha mới, khung thân mở rộng với khả năng tàng hình cao hơn và hệ thống điều khiển bay số hóa toàn phần.

Cùng với việc liên tục được ưu tiên thử nghiệm và tích hợp các loại vũ khí tối tân, Su-57 đang dần chứng tỏ vị thế là một trong những dự án trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga - biểu tượng cho tham vọng khẳng định lại vị thế cường quốc không quân của Moskva trong thế kỷ XXI.