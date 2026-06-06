Maison Office mở rộng hoạt động tư vấn cho thuê văn phòng tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Mở rộng hiện diện tại thị trường Đà Nẵng

Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cho thuê văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội, Maison Office tiếp tục mở rộng dịch vụ tư vấn cho thuê văn phòng Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian làm việc của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung.

Việc phát triển dịch vụ tại thị trường này được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tư vấn văn phòng có tính kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn.

Theo Maison Office, dịch vụ tại Đà Nẵng hướng đến các doanh nghiệp đang có kế hoạch mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tái cấu trúc không gian làm việc. Quy trình tư vấn được triển khai từ khâu tiếp nhận nhu cầu, sàng lọc mặt bằng, cung cấp báo giá, tổ chức khảo sát đến hỗ trợ trao đổi với chủ đầu tư hoặc ban quản lý tòa nhà.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định thuê văn phòng, đặc biệt trong bối cảnh mỗi tòa nhà có sự khác biệt về vị trí, chi phí và điều kiện vận hành.

Thị trường văn phòng Đà Nẵng thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhu cầu văn phòng tại Đà Nẵng ngày càng đa dạng

Đà Nẵng là một trong những thị trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi mở rộng hoạt động tại miền Trung. Nhu cầu thuê văn phòng tại đây đến từ nhiều nhóm khách hàng như công nghệ, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ chuyên nghiệp và văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Các khu vực như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, 2 Tháng 9, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ và Ngô Quyền ghi nhận sự quan tâm nhờ khả năng kết nối, nguồn cung đa dạng và mức chi phí linh hoạt.

Sự phân hóa về phân khúc tòa nhà, tiêu chuẩn vận hành, diện tích trống và cấu trúc chi phí khiến quá trình lựa chọn văn phòng tại Đà Nẵng cần được đánh giá kỹ hơn. Ngoài giá thuê niêm yết, doanh nghiệp còn phải cân nhắc các yếu tố như phí quản lý, chi phí ngoài giờ, điều kiện bàn giao, thời hạn thuê, khả năng mở rộng diện tích và các yêu cầu liên quan đến hình ảnh thương hiệu.

Đây là cơ sở để các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp phát huy vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp so sánh phương án và kiểm soát tốt hơn tổng chi phí thuê.

Tư vấn dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu thị trường

Maison Office cho biết kinh nghiệm triển khai tại TP.HCM và Hà Nội là nền tảng quan trọng khi mở rộng dịch vụ đến Đà Nẵng.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị đã xây dựng hệ thống dữ liệu hơn 2.000 tòa nhà văn phòng, bao gồm nhiều phân khúc như văn phòng hạng A, hạng B, hạng C, văn phòng trọn gói và không gian làm việc linh hoạt. Dữ liệu này được sử dụng để hỗ trợ quá trình tư vấn, khảo sát và so sánh phương án thuê cho khách hàng.

Maison Office giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm văn phòng Đà Nẵng.

Khác với cách tiếp cận chỉ giới thiệu mặt bằng trống, Maison Office định hướng tư vấn dựa trên nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp. Các phương án đề xuất được xem xét theo nhiều yếu tố như vị trí, phân hạng tòa nhà, diện tích thuê, giá thuê, phí quản lý, điều kiện bàn giao, thời hạn thuê và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Theo đơn vị này, việc có thông tin so sánh từ giai đoạn đầu giúp khách thuê rút ngắn thời gian tìm kiếm, đồng thời hạn chế rủi ro khi mở văn phòng tại một thị trường mới.

Với việc mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng, Maison Office cho biết sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu nguồn cung văn phòng theo từng tuyến đường, phân khúc tòa nhà và nhóm nhu cầu thuê. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp có thêm cơ sở khi lập kế hoạch thuê văn phòng, lựa chọn vị trí làm việc và kiểm soát ngân sách vận hành tại khu vực miền Trung.