Đại tiệc Sale 6.6 tại MediaMart giảm hết cỡ mua cực hời

(VTC News) -

Ngày đôi 6.6 được xem là một trong những thời điểm mua sắm sôi động của mùa hè. Đây cũng là giai đoạn nhu cầu nâng cấp thiết bị gia đình tăng cao, đặc biệt với các sản phẩm làm mát, giải nhiệt, bảo quản thực phẩm, giặt giũ và giải trí tại nhà.

Nắm bắt nhu cầu đó, MediaMart tung chương trình ưu đãi lớn trong những ngày cao điểm 6.6, tập trung vào các sản phẩm thiết thực cho mùa hè. Điểm nhấn của chương trình là mức giá giảm sâu, nhiều sản phẩm có giá “giảm hết cỡ”, phù hợp với nhu cầu mua sắm tiết kiệm của người tiêu dùng.

Điều hòa, quạt mát: Nhóm sản phẩm hút khách trong ngày đôi 6.6

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, điều hòa và quạt mát tiếp tục là nhóm hàng được nhiều khách hàng quan tâm. Tại chương trình Sale 6.6, MediaMart giới thiệu loạt sản phẩm điều hòa giá tốt, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ phòng ngủ, phòng khách nhỏ đến không gian gia đình.

Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.250BTU giá trọn gói 6,49 triệu đồng; điều hòa Kangaroo 1 chiều Inverter 12.000BTU giá trọn gói 6,99 triệu đồng; điều hòa Coex 1 chiều Inverter 9.000BTU giá 5,99 triệu đồng; điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000BTU giá 6,99 triệu đồng….

Đặc biệt, điều hòa mua 1 lần mát dài lâu, không lo phát sinh chi phí: miễn phí vật tư công lắp đến 1,5 triệu; tặng quà lên đến 2 triệu, phiếu mua hàng 1 triệu; bảo hành 1 năm, trả góp 0% lãi suất…

Không chỉ điều hòa, nhóm quạt mát cũng được MediaMart đẩy mạnh trong dịp 6.6: quạt cây Coex 5 cánh có điều khiển từ xa giá 1,341 triệu đồng; quạt điều hòa Rapido 45 lít giá 1,69 triệu đồng; quạt điều hòa Sunhouse 20 lít có điều khiển từ xa giá 1,99 triệu đồng...

Ngoài ra, thiết bị gia dụng khác cũng được điều chỉnh giá tốt hơn như: máy lọc nước Coex 10 cấp giảm tới 32% giá chỉ 2,961 triệu đồng; nồi cơm điện tử cao tần 1,8 lít Sharp giá chỉ 2,39 triệu đồng…

Tủ lạnh, máy giặt giảm sâu: Nâng cấp tổ ấm với chi phí tiết kiệm

Một điểm nhấn khác trong đại tiệc 6.6 là nhóm tủ lạnh và máy giặt. Đây là các thiết bị gia dụng lớn, có tần suất sử dụng hằng ngày và thường được nhiều gia đình cân nhắc nâng cấp vào mùa hè.

Ở nhóm máy giặt, MediaMart giới thiệu máy giặt lồng đứng Toshiba 10kg giá 5,49 triệu đồng; máy giặt lồng ngang Coex Inverter AI DD 10,5kg giá 6,49 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Coex 12,5kg giá 4,99 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Aqua 8kg giá 3,99 triệu đồng; máy giặt Electrolux Inverter 9kg giá 8,49 triệu đồng hoặc LG Inverter 9kg giá 7,49 triệu đồng…

Ở nhóm tủ lạnh, chương trình ghi nhận nhiều mẫu giảm sâu như: tủ lạnh 2 cửa Coex Inverter 197 lít giá 4,99 triệu đồng, tủ lạnh side by side Toshiba Inverter 555 lít giá 12,99 triệu đồng; tủ lạnh side by side Coex Inverter 442 lít giá 9,99 triệu đồng; tủ lạnh Coex Inverter 4 cửa 362 lít giá 10,49 triệu đồng…

Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo quản thực phẩm mùa hè, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình có xu hướng mua sắm thực phẩm theo tuần, cần dung tích lớn và khả năng làm lạnh ổn định.

Săn deal công nghệ cực hot – Giá tốt chốt ngay, số lượng có hạn

Nhóm hàng công nghệ cũng là điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Với nhu cầu xem phim, thể thao, giải trí tại nhà ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa World Cup 2026, các mẫu tivi màn hình lớn, độ phân giải cao tiếp tục được nhiều khách hàng tìm kiếm.

Trong loạt sản phẩm nổi bật, Smart Tivi LG UHD AI 4K 43 inch 43UA7350 có giá 6,666 triệu đồng; Coex Android TV 40 inch 40UT700X giá 4,49 triệu đồng; Coex Android TV 50 inch 4K 50UT700X giá 6,99 triệu đồng; LG Smart TV 4K 55 inch 55UA8450 giá 9,99 triệu đồng; Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q6F giá 10,99 triệu đồng; Coex Google TV 4K 85 inch 85UT7002X giá 19,99 triệu đồng…

Đối với nhóm laptop, sản phẩm Acer Aspire Lite được giới thiệu trong chương trình với giá 13,99 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm các mẫu laptop Acer Aspire 5, Acer Aspire 7 Gaming, MSI Gaming Cyborg, Dell 15… với nhiều mức giá và cấu hình khác nhau, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc văn phòng, giải trí hoặc chơi game.

Ở nhóm điện thoại, Samsung Galaxy A07 4G 128GB là sản phẩm nổi bật với giá 2,966 triệu đồng. Chương trình cũng có Samsung Galaxy A17 4G 128GB giá 4,666 triệu đồng; Xiaomi Redmi Note 14 128GB giá 4,166 triệu đồng và nhiều mẫu smartphone khác trong phân khúc phổ thông đến cận cao cấp.

Ưu đãi dịch vụ đi kèm, mua sắm thuận tiện tại MediaMartBên cạnh giá bán giảm sâu, MediaMart tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ mua sắm như trả góp 0% lãi suất, giao lắp miễn phí, quà tặng kèm theo từng ngành hàng và chính sách bảo hành, đổi trả theo quy định. Đây là những yếu tố giúp khách hàng yên tâm hơn khi mua các sản phẩm điện máy, điện lạnh và công nghệ có giá trị cao.

Khách hàng có thể mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc, đặt hàng qua website chính thức https://mediamart.vn/ hoặc liên hệ hotline bán hàng 1900 6788 để được tư vấn. Chương trình Đại tiệc 6.6 áp dụng trong thời gian ngắn, số lượng sản phẩm khuyến mại có hạn.