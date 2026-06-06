Một ngày ở Hà Nam: Chơi thể thao, giải nhiệt công viên nước và ngắm pháo hoa

(VTC News) -

Từ 1/6, hai nút giao mới Phú Thứ và Liêm Sơn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Hà Nam chỉ còn 45 phút.

Giao thông thuận tiện cùng hệ sinh thái giải trí phong phú biến Hà Nam (Ninh Bình) thành điểm hẹn đầy ắp trải nghiệm. Du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ thể thao ngoài trời, giải nhiệt tại công viên nước, đến mãn nhãn với nhạc nước và pháo hoa rực rỡ về đêm.

Khởi động mùa hè đầy năng lượng tại Công viên Thể thao đa năng mới

Tâm điểm của mùa hè năm nay, Ninh Bình mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho du khách yêu thích vận động và các hoạt động ngoài trời. Chính thức khai trương từ ngày 30/5, Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bởi doanh nghiệp tư nhân, với quy mô lên tới 22ha ngay trung tâm đại đô thị Sun Urban City.

Sun Sports City Ninh đa dạng với 7 bộ môn thể thao.

Với 58 sân tập cho 7 bộ môn thể thao (pickleball, bóng đá, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ), Sun Sports City Ninh Binh nhanh chóng thành điểm đến hút khách. Nổi bật là cụm 41 sân pickleball mái che đạt chuẩn thi đấu chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm hiếm có tại miền Bắc.

Không chỉ vậy, công viên mở này còn sở hữu đường chạy bộ dài gần 2km cùng hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng mát, lý tưởng cho các gia đình và cộng đồng yêu thể thao. Nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 14/6/2026, khách đặt sân trước tối thiểu 24 giờ được hưởng ưu đãi giảm 50% so với giá niêm yết cho hầu hết các bộ môn.

Sự xuất hiện của Sun Sports City Ninh Binh góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng của đại đô thị Sun Urban City.

Sự xuất hiện của Sun Sports City Ninh Binh góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng của đại đô thị Sun Urban City.

Không khí mùa hè tiếp tục kéo dài về đêm với chuỗi pháo hoa cuối tuần tại Quảng trường Thời Đại – Sun Urban City (thuộc phường Hà Nam – tỉnh Ninh Bình).

Từ nay đến hết dịp Quốc khánh 2/9, các màn pháo hoa sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, mang đến không gian lễ hội náo nhiệt cho du khách và người dân khu vực phía Nam Hà Nội. Dù chỉ kéo dài khoảng 5 phút, mỗi màn trình diễn vẫn đủ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc giữa bầu trời rực sáng.

Từ nay đến hết dịp Quốc khánh 2/9, các màn pháo hoa sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại Quảng trường Thời Đại.

Ngay dưới pháo hoa là show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê. Hệ thống 5.280 vòi phun cùng hơn 3.000 đèn LED tạo nên những “vũ điệu” ánh sáng, âm nhạc và chuyển động mãn nhãn mỗi tối, biến nơi đây thành một “bữa tiệc thị giác” hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.

Show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê.

Nổi bật giữa Quảng trường Thời Đại là biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cao 32m, đường kính 20m, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Hà Nam. Khu vực này đã trở thành tâm điểm giải trí mới mẻ và hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần của người dân địa phương và du khách đến từ các khu vực lân cận.

“Thiên đường” giải nhiệt tại công viên nước Sun World Ha Nam

Nếu ban đêm là thiên đường của ánh sáng, thì ban ngày là lúc du khách có thể dành trọn thời gian tại Sun World Ha Nam - công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước dân gian Bắc Bộ. Không gian rộng 10ha gây ấn tượng với hơn 40 đường trượt hiện đại, bể tạo sóng, dòng sông lười cùng hàng loạt tổ hợp trò chơi dành cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Sun World Ha Nam mang đến đa dạng trải nghiệm cho những du khách yêu thích chinh phục thử thách.

Điểm nhấn nổi bật nhất là “Song làn siêu tốc” – làn trượt đua đôi đầu tiên tại Đông Nam Á cho du khách mê cảm giác mạnh. Cùng với các khu vui chơi nước và không gian văn hóa dân gian bắt mắt, nơi đây là điểm đến mùa hè lý tưởng cho gia đình và bạn bè.

Sun World Ha Nam vừa công bố giá vé mùa hè áp dụng từ ngày 23/5 đến hết ngày 2/9/2026. Theo đó, vé vào cổng có giá 250.000 đồng/người lớn và 170.000 đồng/trẻ em.

Du khách có thể lựa chọn các gói combo bao gồm vé kèm tủ đồ với mức giá từ 270.000 đồng/người lớn và 190.000 đồng/trẻ em, hoặc combo trọn gói vé, tủ đồ và ẩm thực với giá lần lượt 380.000 đồng và 300.000 đồng. Công viên mở cửa từ 9h30 đến 18h30 hằng ngày.

Khám phá danh thắng và không gian tâm linh nổi tiếng của vùng đất di sản

Bên cạnh chuỗi hoạt động giải trí hiện đại, Ninh Bình - Hà Nam vẫn hấp dẫn du khách nhờ hệ thống danh lam thắng cảnh và điểm đến tâm linh nổi tiếng.

Tràng An, Tam Cốc, Hang Múa hay Thung Nham là những lựa chọn lý tưởng để khám phá thiên nhiên mùa hè, trong khi chùa Bái Đính, Tam Chúc, chùa Long Đọi Sơn, chùa Bà Đanh hay đền Lảnh Giang, đền Trần Thương… mang đến không gian thanh tịnh, giàu giá trị văn hóa.

Đền Lảnh Giang - ngôi đền kỳ vĩ giữa chốn sơn thủy hữu tình.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, văn hóa tâm linh và các sản phẩm vui chơi, giải trí mới đang giúp Ninh Bình – Hà Nam trở thành một trong những điểm đến đáng trải nghiệm nhất miền Bắc mùa hè này.