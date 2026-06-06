Geely Coolray có bản mới sau 1 năm tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng

(VTC News) -

Geely Nam vừa giới thiệu Coolray 2026 cùng mẫu SUV 7 chỗ Okavango. Trong đó, Coolray tiếp tục đảm nhận vai trò sản phẩm chủ lực của hãng ở phân khúc B-SUV, nơi đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Theo nhà phân phối, Coolray đã đạt doanh số cộng dồn hơn 1 triệu xe trên toàn cầu và hiện có mặt tại hơn 50 thị trường.

Trên phiên bản Coolray nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế trẻ trung tiếp tục là một trong những yếu tố được Geely đặt lên hàng đầu.

Ở phiên bản mới, Geely Coolray vẫn duy trì phong cách thiết kế năng động với ngôn ngữ "Starlight Trail": Phần ngoại thất nổi bật với cánh lướt gió phía sau kích thước lớn, cụm đèn hậu LED nối liền, kẹp phanh sơn đỏ và nhiều chi tiết tạo điểm nhấn thể thao.

Diện mạo Coolray nổi bật với phong cách thể thao và nhiều chi tiết tạo điểm nhấn như đèn hậu LED nối liền, ống xả kép hai bên hay cánh gió phía sau.

Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm BMA. Theo công bố của hãng, thân xe sử dụng 66% thép cường độ cao, trong đó 15,2% là thép dập nóng siêu cường tại các vị trí quan trọng nhằm tăng độ cứng vững cho kết cấu.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen - đỏ, hướng đến cảm giác thể thao. Danh sách trang bị đáng chú ý gồm ghế trước làm mát, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 14,6 inch thiết kế trung tâm là trang bị trên hai phiên bản cao cấp, trong khi bản Executive có màn 8 inch.

Geely Coolray 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Theo thông số công bố, động cơ cho công suất tối đa 174 PS, thuộc nhóm cao trong phân khúc B-SUV hiện nay. Hãng cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn của Coolray khi nhiều đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam hiện sử dụng động cơ có công suất thấp hơn hoặc ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đèn LED trước vuốt nhọn, ôm vào nắp ca pô mang tạo hiệu ứng thị giác tốc độ. Coolray 2026 cũng có phần tản nhiệt lớn với các thanh nan ngang tăng phần hầm hố.

Về công nghệ an toàn, Coolray 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng hỗ trợ người lái.

Xe cũng sở hữu hệ thống camera 540 độ, cho phép quan sát toàn cảnh xung quanh và giả lập hình ảnh khu vực dưới gầm xe nhằm hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp hoặc địa hình phức tạp. Đây là nhóm trang bị đang dần trở thành xu hướng trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.

Geely Coolray 2026 được phân phối với 3 phiên bản: Coolray Executive - 499 triệu đồng; Coolray Premium - 549 triệu đồng; Coolray Flagship - 599 triệu đồng. Mức giá khởi điểm đã giảm 39 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Cùng với đó, hãng cho biết 200 khách hàng đầu tiên đặt mua xe sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chương trình từ nhà phân phối.

Thân xe thiết kế thuôn dần về phía sau, kẹp phanh màu đỏ tạo cảm giác thể thao. Hai bản cao cấp nhất có bộ mâm 18 inch và gương gập điện. Bản thấp hơn chỉ có gương gập cơ và mâm xe 17 inch.

Mức giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng giúp Coolray trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay. Tuy vậy, bên cạnh trang bị và giá bán, yếu tố thương hiệu, khả năng mở rộng hệ thống dịch vụ sẽ là những điểm mà Geely cần tiếp tục giải quyết để cạnh tranh với các hãng đã hiện diện lâu năm tại Việt Nam.

Bên cạnh Coolray, Geely cũng giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Okavango với giá từ 739 triệu đồng. Xe được định vị ở phân khúc D-SUV, sở hữu cấu hình ghế 2-3-2, không gian rộng rãi và khả năng linh hoạt trong sắp xếp nội thất.

Thiết kế bề thế là đặc trưng dễ nhận thấy trên mẫu SUV 7 chỗ Okavango.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Geely Việt Nam, chia sẻ: "Nếu như Geely Coolray phiên bản nâng cấp mới tiếp tục phát huy khả năng vận hành thú vị cùng diện mạo thể thao, cá tính hơn; thì mẫu SUV cỡ D 7 chỗ hoàn toàn mới - Geely Okavango chính là mảnh ghép hoàn hảo cho dải sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam".

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Geely Việt Nam.

Mẫu xe này sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS L2 và camera 540 độ. Với mức giá từ 739 triệu đồng, Okavango hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe 7 chỗ nhiều trang bị