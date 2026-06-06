Chuyên gia chỉ ra 4 thực phẩm làm răng ố vàng, đánh mãi vẫn không trắng

(VTC News) -

Một sự thật khá thú vị là răng vốn không trắng sáng tự nhiên, sẽ dần vàng hơn theo tuổi tác. Các bậc phụ huynh có thể dễ dàng nhận thấy khi răng sữa của trẻ được thay bằng răng vĩnh viễn, những chiếc răng mới này tự nhiên có sắc vàng hơn.

Các chuyên gia đến từ thương hiệu chăm sóc răng miệng Listerine tại Anh giải thích rằng, khi con người già đi, lớp men răng bên ngoài sẽ bị mài mòn dần, làm lộ ra lớp ngà răng bên trong vốn có màu vàng hơn. Dù vậy, có một số loại thực phẩm thường được sử dụng hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ ố vàng răng.

Răng ố màu là do lão hóa và thói quen ăn uống.

Tương cà chua

Tương cà chua thường chứa các loại gia vị như nghệ và thì là, những thành phần có thể làm xỉn màu răng theo thời gian. Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyên bạn nên đánh răng sau khi ăn tương cà và duy trì chu trình chăm sóc răng miệng đều đặn vào buổi sáng và buổi tối.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên chải răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên, đồng thời uống nước lọc sau khi dùng bữa.

Nước ngọt có gas

Hầu hết mọi người đều biết với việc lượng đường trong nước ngọt có gas gây sâu răng như thế nào, nhưng lại không nhận ra rằng thức uống cũng là tác nhân khiến răng bị xỉn màu.

Nước ngọt có gas vừa gây sâu răng, vừa làm hỏng men răng.

Phần lớn các loại nước ngọt có ga đều chứa hàm lượng axit cao, dễ dẫn đến các vết ố vàng trên răng. Việc sử dụng ống hút có thể giúp giảm bớt tình trạng này bằng cách hạn chế tối đa lượng nước tiếp xúc trực tiếp với bề mặt răng.

Các loại quả mọng sẫm màu

Các loại quả mọng sẫm màu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ cao. Thành phần tạo nên hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao chính là các sắc tố tự nhiên.

Chính những sắc tố đậm màu này là thủ phạm bám vào men răng và gây ố vàng. Các loại quả có màu đậm tự nhiên như việt quất, mâm xôi... đều có thể làm ố răng.

Tuy nhiên, các chuyên cho biết điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ những loại trái cây yêu thích của mình. Thay vào đó, bạn chỉ cần súc miệng bằng nước sạch sau khi thưởng thức những loại quả mọng nước này để giúp rửa trôi các sắc tố màu đậm trước khi chúng bám chặt và làm xỉn màu răng.

Rượu vang

Rượu vang đỏ, được làm từ nho sẫm màu lên men cũng gây ố vàng răng. Thậm chí, ngay cả rượu vang trắng cũng có thể là nguyên nhân khiến răng bị ố màu.

Rượu vang trắng hay đỏ cũng gây ố vàng răng.

Trong khi chất tannin trong rượu vang đỏ dễ để lại các vết ố sẫm màu, thì hàm lượng axit cao trong rượu vang trắng lại có thể dẫn đến các vết ố vàng trên bề mặt răng.

Bên cạnh chế độ ăn uống, các chuyên gia nha khoa cũng nhấn mạnh rằng quá trình lão hóa, thói quen hút thuốc, và việc vệ sinh răng miệng kém đều góp phần làm răng đổi màu. Điều này áp dụng cho cả răng giả, vì chúng hoàn toàn có thể bị bám màu và ngả vàng theo thời gian nếu không được chăm sóc đúng cách.