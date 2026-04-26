Geely giới thiệu Eva Cab: Taxi tự lái đầu tiên đột phá từ Trung Quốc

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely đã hợp tác với Afari Technology và CaoCao Mobility để giới thiệu Eva Cab, mẫu taxi tự lái chuyên dụng đầu tiên của Trung Quốc. Eva Cab được phát triển trên nền tảng kiến trúc kỹ thuật số AI cấp độ 4, được thiết kế đặc biệt cho dịch vụ di chuyển tự động.

Với thiết kế tối giản, ngoại thất của Eva Cab mang hình dáng như một chiếc kén và được trang bị cửa trượt điện. Đặc biệt, Geely đã loại bỏ vô lăng, tối đa hóa không gian nội thất cho bốn hành khách với bố cục cabin đối diện nhau.

Mặc dù không thể tiếp cận nội thất trong buổi ra mắt, Geely tiết lộ rằng cabin của Eva Cab được trang bị nhiều yếu tố thiết kế cao cấp, bao gồm trần "Galaxy Skyroof", tấm ốp cửa "Drifting Galaxy" và tay vịn "Orchid Pavilion and Meandering Streams".

Về mặt kỹ thuật, Eva Cab được trang bị kiến trúc điện/điện tử AI cấp lượng tử EEA 4.0, sử dụng mã hóa lượng tử để đảm bảo bảo mật cho các khóa Bluetooth, điều khiển xe từ xa và bảo mật dữ liệu. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tích hợp Hệ thống chẩn đoán tích hợp đám mây (SOVD), giúp bảo vệ và giám sát toàn bộ vòng đời vận hành của xe.

“Bộ não” của Eva Cab bao gồm ba chipset hàng đầu: NVIDIA SuperChip, NVIDIA Thor U và Qualcomm Snapdragon 8397, cung cấp hơn 3.000 TOPS sức mạnh tính toán. Phần cứng này hỗ trợ Mô hình AI trung tâm (World Action Model - WAM) và phần mềm AFARI G-ASD L4, cho phép dịch vụ xe đưa đón hoàn toàn không người lái trên đường công cộng.

Khả năng nhận biết môi trường được cung cấp bởi hệ thống LiDAR kỹ thuật số 2.160 dòng, với phạm vi phát hiện lên đến 600 mét và khả năng chụp ảnh 25,92 triệu điểm mỗi giây.

Với mô hình WAM - “bộ não phương tiện”, EVA Cab có thể phối hợp giữa các hệ thống như lái xe, buồng lái, khung gầm và truyền động thông qua kiến trúc “1+2+N”. Trong đó, trợ lý Super Eva đóng vai trò trung tâm điều phối, cho phép xe hiểu, suy luận và hành động theo ngữ cảnh, mở ra trải nghiệm “ra lệnh bằng lời nói - xe tự thực thi”.

Song song với phần cứng, Geely cũng phát triển phần mềm AFARI G-ASD L4 - giải pháp tự hành cấp độ cao đầu tiên trong ngành có thể thương mại hóa. Kết hợp với hệ thống cảm biến, EVA Cab có thể vận hành hoàn toàn không người lái trên đường công cộng.

Mặc dù thông số kỹ thuật cụ thể của hệ thống truyền động vẫn chưa được công bố, tài liệu thuyết trình cho thấy khung gầm của Eva Cab hỗ trợ việc thay thế pin, giúp giảm thời gian ngừng hoạt động.

Geely cho biết EVA Cab trong tương lai sẽ phát triển thành một “robot di chuyển” đúng nghĩa - có khả năng nhận thức, suy nghĩ, ra quyết định và hành động độc lập.

Sau các thử nghiệm thành công tại Hàng Châu và Tô Châu, Geely dự kiến sẽ ra mắt phiên bản tùy chỉnh của Eva Cab cho CaoCao Mobility vào năm 2027, nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa quy mô lớn của phương tiện giao thông tự lái.