Khám phá triển lãm ô tô lớn nhất thế giới tại Bắc Kinh

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh (Auto China 2026) diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô (CIECC) ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô (mái nâu) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc (mái xám bên phải).

Sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu sử dụng đồng thời hai địa điểm với tổng diện tích kỷ lục 380.000 m², tổng chiều dài không gian trưng bày vượt 1,3 km và sử dụng 17 khu triển lãm.

Quy mô này đồng nghĩa Auto China 2026 sẽ là triển lãm ô tô lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Chương trình được chia thành ba giai đoạn gồm ngày dành cho báo chí, ngày chuyên môn và ngày mở cửa công chúng, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn từ cả giới chuyên ngành lẫn khách tham quan.

Triển lãm Ô tô quốc tế Bắc Kinh được tổ chức hai năm một lần (vào các năm chẵn) kể từ năm 1990. Sự kiện này thường luân phiên với Triển lãm Ô tô quốc tế Thượng Hải (tổ chức năm lẻ), tạo thành cặp triển lãm ô tô quy mô hàng đầu thế giới tại Trung Quốc.

Quy mô mở rộng của Auto China 2026 giúp thu hút thêm nhiều thương hiệu và khắc phục hạn chế về không gian trước đây.

Không gian bên ngoài trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

CIECC là cơ sở triển lãm lớn nhất và hiện đại nhất Bắc Kinh, đi vào vận hành từ năm 2025, kết hợp với Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc đã được nâng cấp, tạo nên hệ thống hạ tầng liền mạch, nâng cao trải nghiệm cho doanh nghiệp và khách tham quan.

Triển lãm năm nay trưng bày 1.451 ô tô, trong đó có 181 mẫu mới và 71 xe ý tưởng, quy tụ các hãng xe toàn cầu như BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen và Ford, cùng các nhà sản xuất Trung Quốc như Geely, Changan, Dongfeng và Great Wall.

Bên cạnh đó, các công ty công nghệ và hãng xe điện như Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi cùng các dự án liên quan Huawei cũng thu hút sự chú ý. Các dòng xe điện, hybrid và giải pháp hydrogen dự kiến chiếm vị trí nổi bật tại sự kiện.

Không gian trưng bày được thiết kế thống nhất, tạo điều kiện để các hãng xe, nhà cung cấp và các bên trong chuỗi cung ứng giới thiệu công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong ngành.

Auto China 2026 quy tụ nhiều hãng xe lớn thế giới với nhiều mẫu xe mới được trưng bày. (Ảnh: Auto China)

Quy mô của Auto China phản ánh rõ động lực thị trường. Năm 2025, Trung Quốc tiêu thụ hơn 34 triệu xe, trong đó xe điện chiếm hơn 50% doanh số. Xuất khẩu vượt 7 triệu xe, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường cũng ngày càng cạnh tranh khi các thương hiệu truyền thống mất dần thị phần, trong khi các hãng xe điện mới nổi tăng trưởng mạnh.

Auto China 2026 không chỉ là triển lãm trưng bày sản phẩm mà còn phản ánh sự dịch chuyển của ngành ôtô toàn cầu, với Trung Quốc trở thành trung tâm định hình xu hướng, công nghệ và tương lai của lĩnh vực này.