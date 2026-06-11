Tàu chở hàng từ Oman đến Iran trúng đòn tập kích của Mỹ

(VTC News) -

Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời thống đốc thành phố Sirik thông tin tàu chở "hàng hóa thiết yếu" bị trúng đạn pháo của Mỹ trên đường từ thành phố Khasab, băng qua eo biển Hormuz ở Oman hướng tới thành phố Sirik của Iran.

Thống đốc Sirik Reza Shahidian cho biết con tàu "bị trúng đạn pháo của địch cách Khasab 5 hải lý" và nói thêm chiếc tàu 150 tấn này chở 5 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả đều được các tàu đi ngang qua cứu sống và chuyển đến Oman. Những hình ảnh được IRIB và nhiều phương tiện truyền thông khác chia sẻ cho thấy con tàu bị ngập một phần dưới nước.

Tàu chở hàng từ Khasab đến Sirik bị trúng đạn. (Ảnh: Chính phủ Sirik)

Trước đó, 3 thủy thủ người Ấn Độ được tìm thấy thiệt mạng sau cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở Vịnh Oman hôm 10/6.

Ấn Độ lên án vụ tấn công tàu M/T Settebello mang cờ Palau, bị trúng đạn khi đang di chuyển qua eo biển Oman. Cuộc tấn công của Mỹ vào con tàu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa New Delhi và Washington, vốn trải qua một số giai đoạn khó khăn trong năm qua.

Trong đêm thứ hai của loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran, quân đội Mỹ cho biết họ nhắm mục tiêu vào địa điểm giám sát, liên lạc và phòng không ở Iran. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy trên khắp Iran, bao gồm loạt địa điểm trọng yếu gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ có thể sẽ tiếp tục nếu không đạt được thỏa thuận.

Theo CNN, những cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch sau cuộc thương lượng suốt đêm. Hiện tại, phái đoàn Qatar đã rời Tehran sau cuộc đàm phán với quan chức Iran.

Trong hai ngày 9 - 10/6 (giờ địa phương), Mỹ thực hiện loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran để trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz nghi bị Iran hắn hạ.

Tiếng còi báo động cũng vang lên ở Bahrain vào sáng sớm ngày 11/6, chỉ vài phút sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh.

“Còi báo động đã vang lên. Người dân và cư dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất”, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong bài đăng trên X.