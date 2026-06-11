Mỹ tiếp tục càn quét Iran, mở mặt trận mới gần eo biển Hormuz

(VTC News) -

Hôm 10/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này bắt đầu loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran trong ngày thứ hai liên tiếp. CENTCOM cho rằng những cuộc tấn công này nhằm đáp trả "sự gây hấn vô cớ và liên tục của Iran".

"Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bắt đầu thêm cuộc tấn công tự vệ vào lúc 17h15 ngày 10/6 nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh", CENTCOM thông tin trong bài đăng trên X.

Hệ thống phòng không ở Iran đã được kích hoạt. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ phát động thêm đợt tấn công mới, do việc đạt được thỏa thuận với Iran vẫn chưa thành công.

“Chúng ta sẽ tấn công họ, tấn công rất mạnh. Hôm qua chúng ta giáng đòn mạnh vào họ. Hôm nay chúng ta sẽ lại giáng đòn mạnh vào họ, phòng trường hợp các bạn bỏ lỡ, phòng trường hợp các bạn không bật tivi và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận", ông Trump nói.

Theo đài Al Jazeera, hệ thống phòng không được kích hoạt bên ngoài thành phố Fars ở tây nam Iran và ở phía tây thủ đô Tehran.

Cùng thời điểm, Đài phát thanh truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin nhiều địa điểm ở Minab và Sirik - khu vực thuộc miền nam Iran gần eo biển Hormuz bị trúng một số vật thể bay "của kẻ thù" vào sáng sớm ngày 11/6 (giờ địa phương).

Hệ thống phòng không ở Asaluyeh trên Vịnh Ba Tư cũng được kích hoạt, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công nào của địch xảy ra ở trung tâm năng lượng quan trọng này, nơi đặt nhiều nhà máy lọc dầu và khu phức hợp hóa dầu.

Asaluyeh là thành phố và cảng thuộc tỉnh Bushehr ở miền nam Iran, nằm trên bờ biển phía bắc của vịnh.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra sau khi máy bay trực thăng của Mỹ nghi bị máy bay không người lái Iran tấn công khiến hai thành viên phi hành đoàn phải hạ cánh máy bay xuống vùng biển ngoài khơi Oman. Theo CENTCOM, tàu không người lái của Mỹ đã giải cứu phi hành đoàn khoảng hai giờ sau đó.