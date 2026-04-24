Volkswagen mang dàn xe điện thông minh đến triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026

Tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bắc Kinh - Auto China 2026, tập đoàn Volkswagen mang đến dàn xe điện mới cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khẳng định bước tiến mạnh mẽ của hãng trong lĩnh vực di chuyển thông minh.

Từ trái sang phải, các mẫu xe AUDI E7X, JETTA X, ID. UNYX 09 và ID. AURA T6 của Volkswagen. (Ảnh: Volkswagen)

Volkswagen cho biết trong năm nay sẽ đưa ra thị trường khoảng 20 mẫu xe điện thông minh, đáp ứng nhiều phân khúc. Hãng dự kiến mở rộng danh mục lên khoảng 30 mẫu xe điện hóa vào năm 2027 và 50 mẫu vào năm 2030, trong đó có khoảng 30 xe thuần điện.

Đáng chú ý, ID. AURA T6, mẫu xe từ liên doanh FAW-Volkswagen, là sản phẩm đầu tiên của dòng ID. AURA, tham gia phân khúc SUV cỡ trung thuần điện.

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng Kiến trúc Điện tử Trung Quốc (CEA), cho phép hỗ trợ lái xe Cấp độ 2 (L2) tiên tiến và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Ngoài ra, Volkswagen trưng bày tại Auto China 2026 chiếc sedan thuần điện dài 5 m - ID. UNYX 09 - được sản xuất tại nhà máy tỉnh An Huy (phía đông Trung Quốc), kết hợp công nghệ lái L2 và máy tính hiệu suất cao.

Bên cạnh đó, Volkswagen đang mở rộng thị phần xe năng lượng mới (NEV) hạng phổ thông thông qua thương hiệu phụ JETTA với mẫu xe ý tưởng JETTA X.

Mẫu sedan thuần điện ID. UNYX 09 của Volkswagen. (Ảnh: Volkswagen)

Với thương hiệu Audi, chiếc SUV thuần điện cao cấp AUDI E7X cũng được trình làng, cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động với công suất 300 kW và 500 kW. Mẫu xe hợp tác với SAIC này dự kiến được trang bị khả năng lái tự động Cấp độ 3, đánh dấu màn ra mắt công nghệ cao cấp này của Audi trên toàn cầu.

Cũng tại sự kiện, Volkswagen giới thiệu bước tiến lớn tiếp theo hướng tới kỷ nguyên xe thông minh thông qua lộ trình "AI tự chủ cho mọi người".

Hãng xe Đức khẳng định là nhà sản xuất ô tô toàn cầu đầu tiên triển khai AI tự chủ trên toàn bộ danh mục xe tại Trung Quốc ở quy mô lớn.

Ông Oliver Blume, Tổng giám đốc Tập đoàn Volkswagen, chia sẻ: "Sau chiến lược phổ cập xe điện và hệ thống ADAS, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tầm nhìn 'AI tự chủ cho mọi người'. Từ năm nay, trợ lý AI sẽ bắt đầu được tích hợp lên các mẫu xe phát triển nội địa".

Ông nhấn mạnh: "Với bước đi này, Volkswagen là nhà sản xuất ô tô toàn cầu đầu tiên triển khai AI tự chủ trên toàn bộ danh mục sản phẩm tại Trung Quốc ở quy mô lớn".

Từ nửa cuối năm nay, mọi xe dùng nền tảng CEA sẽ tích hợp trợ lý AI dựa trên Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được đào tạo tại địa phương. Khác với trợ lý giọng nói thông thường, AI tự chủ có thể thấu hiểu ý định người dùng, thực hiện các thao tác phức tạp và tự đưa ra quyết định qua hội thoại tự nhiên.

Hệ thống này hoạt động hoàn toàn trên xe, đảm bảo thông tin cá nhân không bị rò rỉ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu.