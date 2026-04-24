Hãng xe điện Trung Quốc sản xuất loạt ô tô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ô tô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters.

Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ô tô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Ông Gu cũng nhận định tiềm năng hợp tác với hãng xe Đức Volkswagen là "rất lớn", trong bối cảnh hãng này vừa khởi động sản xuất hàng loạt mẫu xe điện đầu tiên phát triển cùng Xpeng vào tháng trước.

Theo ông, hai bên có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ lẫn nhau và tạo ra giá trị chung, đồng thời Xpeng vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với các nhà sản xuất ô tô khác trên toàn cầu. "Chúng tôi cần linh hoạt và sẵn sàng bắt tay với nhiều đối tác ở các khu vực khác nhau", ông nói.

Trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, ông Gu cho biết Xpeng bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại thành phố Quảng Châu trong năm nay. Năm 2027 được xem là "cột mốc quan trọng" khi hãng tiến hành các thử nghiệm trên toàn cầu cùng đối tác. Trong 12 - 18 tháng tới, công ty có thể sản xuất từ hàng trăm đến hàng nghìn xe robotaxi.

Trong khi đó với mảng robot hình người, Xpeng dự kiến bắt đầu sản xuất vào quý IV/2026, ưu tiên các vai trò như lễ tân hoặc bán hàng để tương tác với khách hàng.

Về dài hạn, trong 10 - 20 năm tới, lãnh đạo công ty cho rằng quy mô kinh doanh robot có thể vượt mảng ô tô, do robot hình người có nhiều ứng dụng hơn trong đời sống.

Giống nhiều hãng xe Trung Quốc khác, Xpeng đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, hiện có mặt tại khoảng 60 quốc gia ngoài Trung Quốc.

Năm ngoái, doanh số từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 10% sản lượng bán ra và 15% doanh thu của hãng. Trong 5-10 năm tới, công ty kỳ vọng hơn một nửa doanh thu sẽ đến từ các thị trường ngoài Trung Quốc.