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Iran phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

(VTC News) -

Sáng 11/6, lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân Iran tuyw6n bố đã đánh trúng 18 cơ sở tại các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông.

VTC News
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