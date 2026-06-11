+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Iran phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông
(VTC News) -
Sáng 11/6, lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân Iran tuyw6n bố đã đánh trúng 18 cơ sở tại các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tàu chở hàng từ Oman đến Iran trúng đòn tập kích của Mỹ
17:31 11/06/2026
Thời sự quốc tế
Bị từ chối visa đến Mỹ xem World Cup, cổ động viên Argentina được tặng ti vi
17:25 11/06/2026
Hậu trường
Đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 'dễ thở' hơn, dự báo phổ điểm tăng mạnh
17:12 11/06/2026
Tuyển sinh
Bất chấp nắng nóng, Finy 'xuống chợ' giải nhiệt vốn cho tiểu thương
17:11 11/06/2026
Kinh tế
VietinBank eFAST ra mắt dịch vụ Digital L/C cho doanh nghiệp
17:07 11/06/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Shakira, Lisa cùng dàn siêu sao đổ bộ sân khấu khai mạc World Cup 2026
17:07 11/06/2026
Sao thế giới
Hạn chế trong điều hành công việc, chủ tịch phường ở Quảng Ninh bị đề nghị làm công việc khác
17:04 11/06/2026
Tin nóng
Nhận định bóng đá Mexico vs Nam Phi, khai mạc World Cup 2026
16:29 11/06/2026
World Cup 2026
Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026
16:28 11/06/2026
World Cup 2026
Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ ngành đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan
16:15 11/06/2026
Tin nóng
Chi tiết giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 11/6/2026
16:12 11/06/2026
Tin giá vàng
Mảng vữa từ nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt
16:11 11/06/2026
Tin nóng
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/6/2026 - XSQT 11/6
16:10 11/06/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026 - XSBDI 11/6
16:05 11/06/2026
Xổ số miền Trung
Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp
16:01 11/06/2026
Tuyển sinh
Cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng
16:00 11/06/2026
Gia đình
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/6/2026 - XSQB 11/6
16:00 11/06/2026
Xổ số miền Trung
Anh hùng Lao động Thái Hương, nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011-2026
15:55 11/06/2026
Kinh tế
Cựu sao Man Utd nói lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026
15:54 11/06/2026
World Cup 2026
Giá cà phê hôm nay 11/6: Đảo chiều tăng
15:50 11/06/2026
Giá cafe
Hơn 104 triệu đồng thắp hy vọng cho chàng trai đối mặt tử thần hai lần
15:47 11/06/2026
Lá lành đùm lá rách
Vietlott 11/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Power 6/55
15:41 11/06/2026
Xổ số
Vì sao sân Azteca khai mạc World Cup 2026 được gọi là 'Thánh địa' bóng đá
15:38 11/06/2026
World Cup 2026
Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 tất cả 24 mã đề
15:38 11/06/2026
Tuyển sinh
Bộ Xây dựng có 30 đơn vị sự nghiệp công lập
15:36 11/06/2026
Đầu tư
Hà Nội dự kiến chỉ hỗ trợ người nghèo chuyển đổi xe xăng sang điện
15:36 11/06/2026
Tin nóng
Nam Cực nóng bất thường hơn 15°C giữa mùa đông
15:30 11/06/2026
Tin tức xanh
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026
15:30 11/06/2026
Tuyển sinh
'Gọi tên những vì sao đất nước': Huy động 5 tỷ đồng tìm lại danh tính liệt sĩ
15:30 11/06/2026
Tin nóng
Nữ sinh 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng gần 15kg
15:16 11/06/2026
Tin tức