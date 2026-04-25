Lynk & Co mang siêu xe với khung gầm AI đến triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026

Tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bắc Kinh - Auto China 2026, thương hiệu Lynk & Co đã giới thiệu mẫu xe ý tưởng GT Concept với tên gọi “Time to Shine”. Đây là sản phẩm được thiết kế nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của hãng.

“Time to Shine” không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là một tuyên ngôn về định hướng tương lai của Lynk & Co. Được thiết kế để thể hiện cá tính mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội, mẫu concept GT phản ánh cách mà thương hiệu đang định hình chương tiếp theo của mình, dựa trên sự tự tin, cảm xúc và mối liên hệ với niềm đam mê lái xe.

Ngoại thất ấn tượng

Mẫu xe concept mới nhất mang đậm phong cách của dòng xe GT cổ điển với tỷ lệ thân rộng đặc trưng. Xe có kích thước 4.780 mm chiều dài, 2.000 mm chiều rộng và 1.330 mm chiều cao, cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm, tạo nên dáng vẻ thấp và mạnh mẽ.

Ngoại thất của xe được thiết kế với ý tưởng như được điêu khắc bởi ánh sáng, tạo hiệu ứng phản chiếu quầng sáng trải dài trên thân xe. Các bề mặt của xe thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn và chuyển động, mang đến sự hấp dẫn thị giác.

Xe được hoàn thiện bằng màu Apex Blue, một loại sơn kim loại lỏng với độ sâu đặc biệt, làm nổi bật các đường nét sắc sảo và ý đồ khí động học. Điểm nhấn màu Spark Yellow trên xe gợi nhớ đến ADN đua xe đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co.

Nội thất sang trọng

Bên trong mẫu xe GT, không gian thiết kế kết hợp sự ấm áp với hiệu suất tối ưu. Nội thất rộng rãi theo phong cách 2+2 mang lại cảm giác thoáng đãng, thân thiện và thoải mái, đồng thời vẫn tập trung vào người lái.

Chất liệu da Digital Shimmer màu trắng tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng, tinh tế, tương phản với các chi tiết kỹ thuật thể hiện tính thể thao của xe.

Đặc biệt, phần ghế sau được trang trí bằng sợi carbon Textreme® 360, được khảm thủ công lấp lánh như những vì sao, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu tiên tiến và kỹ thuật chế tác tinh xảo.

Chế độ hiệu suất đặc biệt

Mẫu xe mới của Lynk & Co gây ấn tượng với nút bấm “+” màu vàng Spark Yellow trên bảng điều khiển trung tâm, biểu tượng cho hiệu suất vượt trội của thương hiệu. Khi người lái kích hoạt nút bấm này, phương tiện sẽ thực hiện một loạt thay đổi cấu hình vật lý tức thì.

Cụ thể, bộ chia gió phía trước màu vàng sẽ tự động kéo dài thêm 100 mm, cánh gió sau chủ động được triển khai và khoảng sáng gầm xe giảm xuống 15 mm để tối ưu trọng tâm.

Đồng thời, hệ thống ba màn hình tại bảng điều khiển trung tâm sẽ tự động gập lại nhằm loại bỏ các thông tin dư thừa, trong khi ghế ngồi và hệ thống lái được thiết lập lại để hỗ trợ vận hành ở cường độ cao nhất.

Về thông số hiệu suất, Lynk & Co công bố mẫu GT Concept có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 2 giây, với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau đạt mức cân bằng 49:51.

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát chuyển động VMC và khung gầm kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này can thiệp vào mã nguồn để điều phối công suất, lực phanh và góc lái trên cả bốn bánh với tốc độ xử lý tính bằng mili giây.

Các giải pháp công nghệ này nhằm mục đích giúp phương tiện thấu hiểu chính xác ý định của người điều khiển, mang lại phản hồi trực tiếp và tối ưu hóa mối liên kết giữa người và máy trong kỷ nguyên số.