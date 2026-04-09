Ninh Bình: 'Giải nhiệt' cực đã tại Sun World Ha Nam với chỉ 150.000 đồng từ 12/4

Không chỉ mang đến hệ thống trò chơi đẳng cấp quốc tế, công viên còn gây sốt với chương trình ưu đãi giá vé chỉ 150.000 đồng (từ khi mở cửa cho đến hết ngày 24/4).

Chỉ 150.000 đồng - Vé vào cửa “hời” mùa hè năm nay

Nếu là một “tín đồ” của những trò chơi mạo hiểm, Sun World Ha Nam chính là tọa độ giải nhiệt lý tưởng nhất miền Bắc dành cho bạn. Trên diện tích vận hành giai đoạn 1 lên tới 10ha, công viên quy tụ 14 tổ hợp vui chơi hiện đại cùng 40 đường trượt đẳng cấp thế giới được thiết kế bởi ProSlide – “gã khổng lồ” trong ngành công nghệ giải trí nước toàn cầu.

Công viên nước Hà Nam mở cửa trở lại mang đến ưu đãi về giá vé từ ngày 12-24/4.

Sự trở lại của Sun World Ha Nam mang đến cơ hội trải nghiệm hệ thống trò chơi nước đẳng cấp quốc tế với chi phí “mềm” chưa từng có. Chỉ với 150.000 đồng cho một tấm vé lượt áp dụng chung cho cả người lớn và trẻ em, bạn đã có thể thỏa sức quậy tưng bừng giữa những làn trượt kỷ lục. Đặc biệt, với những ai muốn sở hữu đặc quyền vui chơi không giới hạn suốt 365 ngày, tấm thẻ năm “Annual Pass” với mức giá 1.500.000 đồng chính là lựa chọn kinh tế nhất để tận hưởng mùa hè bất tận.

Tại đây, du khách và người dân sẽ được trải nghiệm tổ hợp vui chơi hiện đại cùng những đường trượt đẳng cấp thế giới.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Sun World Ha Nam sẽ mở cửa đón khách từ 13h30 và kết thúc lúc 17h30. Riêng hai ngày cuối tuần, cuộc vui sẽ bắt đầu sớm hơn từ 09h30 và kéo dài đến tận 17h30, giúp các tín đồ “mê nước” các gia đình có trọn vẹn thời gian để thư giãn và chinh phục mọi thử thách.

Du ngoạn “tọa độ giải trí” lấy cảm hứng từ rối nước

Điểm nhấn chiếm trọn “spotlight” tại đây chính là “Song làn siêu tốc” – hệ thống làn trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Điểm độc đáo của trò chơi này nằm ở thiết kế hai ống trượt chạy song song, giống hệt nhau về độ dốc và những khúc cua gắt, cho phép các cặp đôi thực hiện một cuộc đua tốc độ đầy kịch tính. Với tổng chiều dài lên tới 228m và độ cao chênh lệch gần 25m, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự phấn khích tột độ khi “phiêu” qua những vòng xoáy đầy cảm xúc trước khi đáp xuống mặt nước mát lạnh.

“Song làn siêu tốc” sẽ mang đến cho du khách cuộc đua đầy cảm xúc.

Điểm nổi bật khiến Sun World Ha Nam khác biệt so với các công viên nước thông thường chính là chiều sâu văn hóa. Toàn bộ không gian được chia thành 7 phân khu chủ đề lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước - di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với vùng đất Hà Nam. Tứ linh Long - Ly - Quy - Phụng không còn là những hình tượng nghệ thuật trên sân khấu thủy đình mà còn được “thổi hồn” vào từng cú trượt, từng vòng xoáy.

Ở phân khu Long - Phụng, "Lốc xoáy thần tốc" cuốn bạn vào những vòng xoay dữ dội như rồng đang vươn mình, trong khi "Khúc cua phượng hoàng" mang lại cảm giác bay trên không trung đầy phấn khích, trước khi lướt xuống làn nước mát lạnh. Phân khu Quy - Ly với "Vòng xoáy tốc độ" và "Dốc xoáy hội tụ" mang đến những cú trượt đầy cảm xúc cho những tín đồ mê cảm giác mạnh.

Sau những giây phút bùng nổ, "Vịnh Thần Sóng" rộng tới 4.628m² sẽ mang đến những đợt sóng nhân tạo nhiều cung bậc, khiến bạn như đang được vùng vẫy với một bãi biển trong nhà, bao quanh bởi kiến trúc mái đình Bắc Bộ tinh tế. Muốn thư thái hơn, hãy thả mình trôi lờ lững trên dòng sông lười dài 500m thuộc phân khu "Đua thuyền". Và nếu đi cùng gia đình có trẻ nhỏ, phân khu "Đánh cáo bắt vịt" với hệ thống đường trượt nhỏ xinh, đường hầm bí ẩn và ốc trượt tí hon chính là thiên đường dành cho các bé.

Hành trình trải nghiệm sẽ khép lại trọn vẹn tại phân khu dành cho cả gia đình với “Cung đường tốc chiến” hay “Song làn siêu tốc”, cho phép ba mẹ và bé có thể vui vầy cùng nhau.

Sau những giờ vui chơi hết mình, hãy nạp năng lượng tại hai nhà hàng của Công viên cùng chuỗi quầy ẩm thực đa dạng, phục vụ các món từ ăn nhanh, set cơm truyền thống cho đến những món ăn vặt như xúc xích, thịt nướng hay kem Sun World mát lạnh độc quyền.

Hà Nam — Điểm đến "đa trong 1", chỉ mất 1 giờ đi từ Hà Nội

Sẽ là một cái kết có hậu khi bạn kết thúc một ngày vui chơi xả láng tại Công viên nước Hà Nam bằng chuỗi trải nghiệm ban đêm tại Quảng trường Thời Đại với show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam hay ngắm biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ lung linh về đêm. Bạn sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị tại mảnh đất vừa được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” này.

Hà Nam về đêm cũng vô cùng lung linh tại Quảng trường Thời Đại với show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam và biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Sun World Ha Nam so với các điểm đến giải trí khác chính là vị trí địa lý đắc địa: chỉ khoảng 50km tính từ trung tâm Hà Nội, tương đương chưa đầy một giờ di chuyển theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Điều này đồng nghĩa với việc cả gia đình hoàn toàn có thể thực hiện một chuyến du ngoạn trong ngày mà không cần chuẩn bị quá nhiều hành lý.

Nhưng điều khiến Hà Nam trở nên đặc biệt không chỉ dừng lại ở tấm vé vào công viên nước. Đây là vùng đất được mệnh danh "đất địa linh nhân kiệt", sở hữu mật độ di tích tâm linh và văn hóa, lịch sử dày đặc hiếm có. Chùa Bầu, Đền Trần Thương, chùa Long Đọi Sơn, Chùa Bà Đanh…hay những làng nghề nổi tiếng như Làng lụa Nha Xá, Làng cá kho Vũ Đại - tất cả đều nằm trong vòng bán kính dễ dàng ghé thăm trong cùng một hành trình.

Vừa được thỏa sức vui chơi giải trí tại Sun World Ha Nam, vừa chiêm bái và tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của những địa danh tâm linh nổi tiếng hay khám phá những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nam, đó hẳn là một tour trải nghiệm đa sắc màu, vừa đủ phiêu lưu, vừa đủ cảm xúc bình yên và sâu lắng mà hiếm điểm đến nào gần Hà Nội có thể đáp ứng trọn vẹn như vậy.