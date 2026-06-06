Triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả Nike, Adidas, Gucci tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả và khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Theo Công an TP.HCM, thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ cùng chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM về đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tăng cường rà soát địa bàn, phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua điều tra, công an xác định Đặng Phước Đạt (SN 1996) và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, cùng ngụ xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) là những người cầm đầu đường dây này.

Tang vật vụ án. (Ảnh công an cung cấp)

Cuối tháng 5/2026, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông đồng loạt kiểm tra hai địa điểm sản xuất do vợ chồng Đạt - Thủy quản lý.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs và Gucci, với tổng trị giá ước tính hơn 2 tỷ đồng, cùng số lượng lớn tem nhãn, phụ kiện, máy móc và phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 6/2025 đến nay, vợ chồng Đạt tổ chức sản xuất dép giả tại xã Phú Hòa Đông, thuê 14 nhân công thực hiện các công đoạn khác nhau để hoàn thiện sản phẩm. Số lượng lớn dép giả sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ, mang lại nguồn lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người gồm Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy cùng các nhân viên Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như các đầu mối cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm giả để xử lý theo quy định.