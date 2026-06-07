Tin chuyển nhượng hôm nay 7/6: 'Bom tấn' 150 triệu euro của Real Madrid là ai?

(VTC News) -

Diễn biến thị trường chuyển nhượng mới nhất trong 24 giờ qua được cập nhật đầy đủ, bao gồm tin tức về các thương vụ mua bán cầu thủ của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Man Utd, Real Madrid và Bayern Munich.

Manchester United tìm thêm phương án cho hành lang trái

Man Utd đang đẩy mạnh kế hoạch bổ sung hậu vệ trái trong kỳ chuyển nhượng hè này khi liên tục theo dõi nhiều mục tiêu khác nhau. Theo TEAMtalk, đội chủ sân Old Trafford hiện cân nhắc ba cái tên cho vị trí này.

Ưu tiên hàng đầu của Man Utd được cho là Lewis Hall của Newcastle United. Tuy nhiên, mức giá khoảng 80 triệu bảng mà Newcastle đưa ra có thể khiến thương vụ trở nên rất khó thực hiện.

Lewis Hall là ưu tiên hàng đầu của Man Utd cho vị trí hậu vệ trái. (Ảnh: AP)

Ngoài Hall, Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt cũng nằm trong danh sách theo dõi của đội bóng Anh. Dù vậy, hậu vệ trẻ này được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân để chuyển sang Bayern Munich.

Một lựa chọn khác là Alejandro Balde, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona. Tương lai của Balde tại sân Camp Nou hiện chưa thật sự rõ ràng khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn hai năm.

Real Madrid chuẩn bị “bom tấn” nếu Perez tái đắc cử

Theo The Guardian, Real Madrid có thể đưa ra đề nghị trị giá 150 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ cánh Michael Olise của Bayern Munich nếu ông Florentino Perez tiếp tục giữ ghế chủ tịch CLB sau cuộc bầu cử cuối tuần này.

Ông Perez đang tranh cử nhiệm kỳ mới với đối thủ Enrique Riquelme. Trong khi Riquelme tuyên bố muốn đưa về những ngôi sao như Erling Haaland hay Rodri, Perez cũng tiết lộ sẽ chi 150 triệu euro cho một bản hợp đồng lớn trong mùa hè.

Real Madrid có thể đề nghị 150 triệu euro để chiêu mộ Michael Olise. (Ảnh: AP)

Dù từng phủ nhận việc nhắm đến Olise trong buổi họp báo cách đây vài ngày, nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ 25 tuổi mới chính là mục tiêu ưu tiên số một của Real Madrid.

Olise đang là nhân tố quan trọng của Bayern Munich kể từ khi chuyển đến từ Crystal Palace với mức phí khoảng 60 triệu euro vào năm 2024. Sau hơn 100 lần ra sân cho đội bóng Đức, anh đã ghi 42 bàn và đóng góp 54 pha kiến tạo.

Bayern Munich gia nhập cuộc đua giành Morgan Rogers

Theo nhà báo Christian Falk, Bayern Munich đang dành sự quan tâm lớn cho Morgan Rogers của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tiền vệ tấn công 23 tuổi đã có mùa giải nổi bật khi ghi 14 bàn thắng và đóng góp 12 pha kiến tạo sau 55 lần ra sân trên mọi đấu trường, qua đó thu hút sự chú ý từ hàng loạt đội bóng lớn.

Ngoài Bayern Munich, Rogers còn được Arsenal và Man City nhắm tới. Tuy nhiên, đội bóng Đức được cho là sẽ gặp không ít khó khăn nếu muốn hoàn tất thương vụ này, bởi các CLB Ngoại hạng Anh đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ đa năng này.

Bayern Munich theo dõi sát Gabriel Martinelli

Tiền vệ cánh Gabriel Martinelli của Arsenal tiếp tục nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Bayern Munich. Theo nhà báo Christian Falk, đội bóng Đức đã theo dõi cầu thủ người Brazil trong một thời gian dài.

Bayern Munich theo dõi sát tình hình Gabriel Martinelli. (Ảnh: AP)

Arsenal được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 50 triệu euro dành cho Martinelli, trong bối cảnh đội bóng thành London muốn bổ sung thêm một phương án mới cho hành lang cánh trái.

Khả năng Bayern chiêu mộ thành công cầu thủ 24 tuổi hiện không được đánh giá cao. Nguyên nhân là Martinelli không muốn phải cạnh tranh quá nhiều cho suất đá chính, nhất là khi Bayern đã có những lựa chọn chất lượng như Michael Olise và Luis Diaz.

Real Madrid nhập cuộc đua giành Mateus Fernandes

Theo AS, Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ trẻ Mateus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Cầu thủ 21 tuổi liên tục được nhắc đến trong các tin đồn chuyển nhượng sau khi West Ham phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh. Các nguồn tin cho biết đội bóng Anh định giá Fernandes ở mức khoảng 80 triệu bảng.

Real Madrid hiện là cái tên mới nhất tham gia cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trước đó, Arsenal, Liverpool và Man Utd cũng đã theo dõi sát tình hình của cầu thủ này.