Australia - Việt Nam hợp tác công nghệ tài chính, phát triển ngân hàng số

Sáng 14/4, sự kiện do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) tổ chức, quy tụ 9 doanh nghiệp fintech và regtech đến từ Australia. Không chỉ dừng ở hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình còn hướng tới mục tiêu gắn kết hệ sinh thái tài chính hai nước, góp phần xây dựng nền tài chính số hiện đại, an toàn và có khả năng hội nhập toàn cầu.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/4, bắt đầu tại TP.HCM và kết thúc tại Hà Nội. Trong khuôn khổ này, các doanh nghiệp Australia sẽ tìm hiểu môi trường pháp lý, xu hướng chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời giới thiệu giải pháp công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước.

Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường fintech năng động nhất khu vực. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán số, tốc độ phổ cập nhanh của dịch vụ tài chính trên nền tảng di động cùng với xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đã tạo ra nền tảng thuận lợi cho lĩnh vực này phát triển.

Lợi thế về dân số trẻ, am hiểu công nghệ, kết hợp với môi trường kinh tế ổn định và tăng trưởng GDP tích cực, giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Các chính sách của Chính phủ cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái fintech. Việc triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho những lĩnh vực mới như cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng hay chia sẻ dữ liệu qua API mở đang tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, định hướng xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của thị trường tài chính trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao của Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh rằng chương trình lần này hướng tới việc thúc đẩy các kết nối thực chất giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo bà, một trung tâm tài chính thành công không chỉ dựa vào nguồn vốn hay cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái tài chính dựa trên dữ liệu, đảm bảo tính bao trùm và quản trị rủi ro hiệu quả.

Australia được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ sinh thái fintech phát triển hàng đầu thế giới, xếp thứ 6 toàn cầu và thứ 2 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với gần 900 doanh nghiệp đang hoạt động. Các thế mạnh của Australia tập trung vào công nghệ quản lý tuân thủ, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, hạ tầng thanh toán và tài sản số. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn trong quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Clint Mills, Giám đốc điều hành công ty Ingenuous, cho rằng Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm hàng đầu về fintech và regtech. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như làn sóng đổi mới sáng tạo đang diễn ra tại Việt Nam, đồng thời nhận định đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, để thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn quốc tế, ông Mills cho rằng Việt Nam cần tập trung vào việc xây dựng niềm tin thông qua các giải pháp bảo mật dữ liệu, tăng cường năng lực phòng chống tội phạm mạng và phát triển hạ tầng điện toán đám mây. Theo ông, yếu tố niềm tin là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư yên tâm tham gia vào thị trường.

Ở một góc nhìn khác, ông Levent Barlas, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Stanchion Payments, nhận định Việt Nam có lợi thế lớn nhờ lực lượng dân số trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ cao. Ông cho rằng thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp fintech là phải xác định rõ vai trò của mình trong từng phân khúc thị trường đang phát triển nhanh chóng.

Đáng chú ý, ông Barlas đánh giá cao vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp lý. Theo ông, một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch sẽ là nền tảng quan trọng để các tổ chức tài chính trong nước tận dụng cơ hội hợp tác và thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

Từ góc nhìn chuyên gia trong nước, ông Phạm Duy Hiếu, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam, cho rằng điều cần thay đổi lúc này không phải là điều kiện mà là tư duy. Theo ông, những gì cần thiết cho sự phát triển của fintech tại Việt Nam như công nghệ, chính sách và định hướng chiến lược đều đã sẵn sàng.

Ông Hiếu ví hệ sinh thái tài chính hiện nay như một “đại lộ siêu tốc”, cho phép Việt Nam kết nối nhanh chóng và hiệu quả với thế giới. Vấn đề nằm ở việc các doanh nghiệp và cơ quan quản lý có tận dụng được cơ hội này hay không.

Theo ông, ba yếu tố then chốt quyết định thành công là kết nối, thấu hiểu và niềm tin. Trong đó, niềm tin đóng vai trò trung tâm, bởi dòng tiền luôn đi theo nơi có độ tin cậy cao. Công nghệ, đặc biệt là các giải pháp phân tích dữ liệu và xác thực danh tính, sẽ là công cụ quan trọng để xây dựng và củng cố niềm tin trong các giao dịch tài chính.

Một điểm đáng chú ý là cách tiếp cận hợp tác trong chương trình lần này. Các doanh nghiệp Australia không chỉ đến để giới thiệu sản phẩm mà còn tham gia vào quá trình đồng kiến tạo hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam. Mô hình sandbox được xem là không gian để các bên cùng thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, đảm bảo sự cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản lý rủi ro.

Australia được nhìn nhận như một đối tác chiến lược, đóng vai trò cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận với hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Các giải pháp công nghệ từ Australia, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống gian lận và phân tích dữ liệu, có thể giúp các ngân hàng Việt Nam nâng cao khả năng hiểu khách hàng, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Một trung tâm tài chính không chỉ được định nghĩa bởi hạ tầng hay vị trí địa lý, mà còn bởi khả năng kết nối con người, công nghệ và ý tưởng. Đây cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của hệ sinh thái tài chính trong tương lai”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sự hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực fintech và regtech không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia mà còn góp phần định hình tương lai của hệ sinh thái tài chính trong khu vực. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính có tầm ảnh hưởng trên bản đồ thế giới.