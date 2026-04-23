NHNN cấp phép thành lập mới ngân hàng 100% vốn ngoại tại Việt Nam

Ngày 22/4, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi tiếp ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK).

Đáng chú ý, theo thông tin về buổi làm việc, IBK Việt Nam đã được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh Hàn Quốc là quốc gia có hiện diện của các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh (bên phải) trao đổi cùng ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK.

Trước khi IBK được cấp phép, chỉ có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong đó có 2 ngân hàng Hàn quốc là Shinhan Việt Nam, Woori Bank Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập mới một ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Gần nhất, NHNN cấp phép cho Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam vào năm 2017.

Theo ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK: IBK được thành lập với mục tiêu hỗ trợ cho các DNNVV, trong đó, 75% vốn vay tập trung dành cho khu vực này. Ông Chang Min Young tin tưởng với kinh nghiệm vận hành các cơ chế tài chính đối với các DNNVV của IBK sẽ là yếu tố quan trọng và hữu ích trong các hoạt động tư vấn và hợp tác với Việt Nam. Với tư cách là ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, IBK cam kết sẽ nhanh chóng ổn định và hoạt động hiệu quả, đóng góp chung vào phát triển quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.