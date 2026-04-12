Hàng loạt ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất tiền gửi

Đơn cử, ngân hàng VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi đối với khách hàng cá nhân ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, các kỳ hạn gửi tiết kiệm trực tuyến từ 6 tháng trở lên được điều chỉnh giảm từ 0,3 đến 0,5 điểm % tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi.

Kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5% xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3% xuống còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn dài 36 tháng cũng giảm 0,5%, hiện chỉ còn niêm yết ở mức 5,6%/năm.

BVBank cũng giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,3% đến 0,5%/năm, tùy theo kỳ hạn, bắt đầu từ ngày 11-4. Cụ thể kỳ hạn từ 6-12 tháng lãi suất huy động giảm 0,3%/năm, còn kỳ hạn từ 15-36 tháng lãi suất huy động giảm 0,5%/năm.

Song song với việc giảm lãi suất huy động, BVBank cho biết sẽ tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất vay, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định thị trường tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

LPBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,3% đến 1%/năm ở nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, trong giai đoạn trước đó khi thị trường có xu hướng tăng lãi suất huy động, ngân hàng này vẫn duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện để chủ động điều chỉnh giảm khi có định hướng từ cơ quan quản lý.

Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất tiền gửi.

Nam A Bank vừa công bố giảm lãi suất ở cả chiều huy động và cho vay, theo đó lãi suất huy động giảm đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành, áp dụng kể từ ngày 11/4.

Tương tự, ABBank cũng sớm công bố giảm lãi suất huy động khoảng 0,5 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. SeABank cũng triển khai giảm 0,5 điểm % lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi mới trên toàn hệ thống từ ngày 10/4/2026.

Vietcombank cũng thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo kế hoạch, lãi suất đối với kỳ hạn 24 tháng sẽ giảm 0,5%/năm xuống còn 6%/năm, hiệu lực từ ngày 13/4/2026. Các kỳ hạn khác tiếp tục được rà soát để điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường.

TPBank giảm lãi suất huy động 0,1%/năm kỳ hạn 1 - 5 tháng, giảm 0,2%/năm kỳ hạn 6 - 36 tháng. Hiện lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại TPBank là 6,35%/năm, kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Sacombank cũng công bố giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn, áp dụng từ 10/4/2026.

Agribank cũng có văn bản điều chỉnh giảm lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân. Đặc biệt lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng tại Agribank được sử dụng là lãi suất tham chiếu xác định lãi suất cho vay trung dài hạn. Với việc giảm lãi suất tham chiếu Agribank đã đồng thời giảm lãi suất cho vay 0,5%/năm, tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn.

KienlongBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên diện rộng: các kỳ hạn 1 - 6 tháng giảm 0,2%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng giảm tới 0,5%/năm. Song song, ngân hàng đẩy mạnh kênh huy động số, tối ưu vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trước đó, nhà băng này cũng triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, với cơ chế giảm biên độ lãi suất lên tới 1 - 1,2%/năm cho một số nhóm khách hàng, góp phần giảm chi phí tài chính trong dài hạn.

Ngân hàng SeABank cũng điều chỉnh giảm mức lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, với mức giảm phổ biến 0,2 - 0,3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,15%/năm; kỳ hạn 7 tháng giảm còn 5,25%/năm; 8 tháng giảm còn 5,3%/năm; 9 tháng giảm còn 5,35%/năm; 12 tháng giảm còn 5,5%/năm và kỳ hạn 15 tháng giảm còn 5,75%/năm.

Trước đó, ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.