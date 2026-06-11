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Ký ức về hố chôn tập thể 900 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Những ký ức về hố chôn tập thể tại nghĩa địa Chí Hòa năm 1968 vừa được các nhân chứng sống hé lộ sau gần 60 năm.

VTC News
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