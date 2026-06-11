Xe tải chở hoa quả lật trên quốc lộ 1, cháu bé 9 tuổi tử nạn

(VTC News) -

Ngày 11/6, UBND xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1 đoạn qua địa phương này vừa xảy ra một vụ lật xe tải khiến một người tử nạn.

Hiện trường nơi chiếc xe tải chở hoa quả bị lật làm cháu bé 9 tuổi tử nạn. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 10/6, xe tải mang biển kiểm soát 89H-039.05 chạy trên tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1A theo hướng Bắc -Nam.

Khi đến thôn Thanh Tân 1 (xã Thanh Thủy cũ, nay là xã Cam Hồng) thì xảy ra tai nạn và bị lật ngửa bên vệ đường.

Vụ tai nạn khiến cháu bé sinh năm 2017 đi cùng trên xe tử nạn, tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, số hàng hóa được chở trên thùng xe rơi xuống đường, một số bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều người dân địa phương cũng có mặt để hỗ trợ tài xế thu gom số hàng hóa bị vương vãi ra ngoài.

Cách đây hơn 10 ngày tại TP Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy làm cháu bé 6 tuổi tử nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40 ngày 31/5, ô tô tải mang biển số 38C-116.xx (chưa xác định danh tính người cầm lái) chạy trên quốc lộ 49B. Khi đến Km24+320 đoạn qua Tổ dân phố Thế Chí Đông 1 (phường Phong Quảng) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75C1-125.xx do anh P.V.H. (SN 1993) cầm lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh H. chở theo cháu P.V.T.K. (SN 2020). Vụ tai nạn khiến cháu K. tử vong tại chỗ, anh H. bị thương nặng.