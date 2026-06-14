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Muốn khởi nghiệp thành công, đừng bỏ qua những bài học này

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC chia sẻ những bài học thực tế về tư duy CEO dành cho người mới khởi nghiệp.

Cẩm Lai
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