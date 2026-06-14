+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Muốn khởi nghiệp thành công, đừng bỏ qua những bài học này
(VTC News) -
Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC chia sẻ những bài học thực tế về tư duy CEO dành cho người mới khởi nghiệp.
Cẩm Lai
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Nhận hối lộ, phó chủ tịch xã ở Nghệ An đến công an đầu thú
16:37 14/06/2026
Bản tin 113
Phân biệt chủng tộc với nữ streamer Hàn Quốc, quan chức một hiệp hội ở Mexico 'mất ghế'
16:30 14/06/2026
World Cup 2026
Hà Nội đo hành trình trải nghiệm của người dân để tìm điểm nghẽn dịch vụ công
16:16 14/06/2026
Chuyển đổi số
XSMB 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/6/2026
16:00 14/06/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 14/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 14/06/2026
Xổ số
Tiêm kích Mỹ rơi ở bang Washington, gây cháy rừng
15:50 14/06/2026
Thời sự quốc tế
Cách đầu bếp Michelin giảm 11kg sau 60 ngày nhờ bổ sung dưa chuột vào thực đơn
15:46 14/06/2026
Khỏe đẹp
Cây bồ đề 30 năm tuổi bật gốc đè xe tải ở TP.HCM
15:17 14/06/2026
Tin nóng
XSMT 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/6/2026
15:00 14/06/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/6/2026 - XSKT 14/6
15:00 14/06/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/6/2026 - XSKH 14/6
15:00 14/06/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/6/2026 - XSTTH 14/6
15:00 14/06/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/6/2026 - XSDL 14/6
15:00 14/06/2026
Xổ số miền Nam
Thoả thuận Mỹ-Iran trước 'giờ G': Qatar tức tốc hỗ trợ, cân nhắc ký trực tuyến
14:46 14/06/2026
Thời sự quốc tế
Tuần tới, VN-Index sẽ lấy lại mốc 1.800 điểm?
14:44 14/06/2026
Đầu tư
Lãnh đạo TP.HCM dự lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
14:37 14/06/2026
Tin nóng
7 ngày công nghệ: Tài sản Elon Musk đạt 1.100 tỷ USD, robot AI 'soái ca' gây sốt
14:36 14/06/2026
VTC NEWS TV
Hà Nội sẽ xây 1.166 căn hộ cho thuê tại phường Việt Hưng
14:32 14/06/2026
Tin nóng
Cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam 'nằm chờ' cao tốc thông tuyến
14:27 14/06/2026
Đầu tư
Ca sĩ Việt được chọn hát nhạc cổ động World Cup khi mới 20 tuổi
14:12 14/06/2026
Sao Việt
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 năm gần đây
14:10 14/06/2026
Tuyển sinh
Cô gái trẻ bất ngờ thiếu máu nặng dù bữa nào cũng có thịt cá, bác sĩ chỉ lý do
14:09 14/06/2026
Dinh dưỡng
Sinh viên trang bị kỹ năng để chinh phục nhà tuyển dụng
14:04 14/06/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Ưu tiên phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý
14:03 14/06/2026
Bất động sản
XSMN 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/6/2026
14:00 14/06/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 - XSTG 14/6
14:00 14/06/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026 - XSKG 14/6
14:00 14/06/2026
Xổ số miền Nam
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
13:33 14/06/2026
World Cup 2026
Bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026 mới nhất: Mỹ đứng đầu
13:31 14/06/2026
World Cup 2026
Tin mưa lớn ở miền Bắc từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
13:14 14/06/2026
Thời tiết