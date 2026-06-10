Dừng phát hành, thu hồi sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng'

(VTC News) -

Sáng 10/6, Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng sau những ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Theo đó vào ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn; đồng thời nhận trách nhiệm của Nhà xuất bản và lãnh đạo Nhà xuất bản đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Ngày 4/6, trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/6, để bảo đảm việc thực hiện được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi; đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo Nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.