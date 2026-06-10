Tranh chấp hợp đồng gói thầu tại metro Nhổn - ga Hà Nội: MRB lên tiếng

(VTC News) -

Theo MRB, hiện nay công tác triển khai gói thầu CP06 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1 (đầu máy toa xe, thiết bị Depot, CC/SCADA, tín hiệu, thông tin và cấp điện) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, áp dụng hợp đồng quốc tế có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh các nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra.

Thời gian qua, MRB phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, làm rõ các nội dung về kỹ thuật, tiến độ, chi phí và các vấn đề hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các nội dung đang được các bên xem xét, MRB tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ cần thiết nhằm bảo đảm việc đánh giá, xử lý được thực hiện khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và các điều ước, thông lệ quốc tế có liên quan.

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Song song với quá trình này, MRB chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, MRB thường xuyên báo cáo UBND TP Hà Nội và các cơ quan quản lý về tình hình triển khai cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, MRB cũng đang phối hợp với các đối tác và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập một số nội dung chuyên môn, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp.

UBND TP Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đối tác liên quan cũng đang tích cực phối hợp, hỗ trợ quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án.

MRB khẳng định luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đồng thời tích cực làm việc với các bên liên quan trên tinh thần hợp tác, xây dựng và trách nhiệm nhằm bảo đảm mục tiêu chung là sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác phục vụ người dân Thủ đô.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết quá trình triển khai metro Nhổn - ga Hà Nội phát sinh nhiều tranh chấp hợp đồng kéo dài. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nằm ở gói thầu CP06 - hạng mục chịu trách nhiệm cung cấp hệ thống thiết bị bao gồm đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu.

Cơ quan chức năng đánh giá tình trạng tồn đọng này nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đồng thời có khả năng làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Theo Sở, những vướng mắc tại gói thầu CP06 đã nhiều lần được Đại sứ quán Pháp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND TP Hà Nội thông qua các văn bản và buổi làm việc trong suốt giai đoạn năm 2025 và 2026.

Ngày 25/5, Bộ Tài chính gửi văn bản phản ánh sự quan ngại của phía Pháp về nguy cơ chậm tiến độ dự án do tranh chấp hợp đồng tại gói thầu này, đồng thời đề nghị Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo cụ thể để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả rà soát cho thấy, các bên tham gia dự án hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở một số nội dung cốt lõi. Trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng phần ngầm và việc xây dựng thỏa thuận khung cho các đoạn tuyến kéo dài của tuyến số 3.

Mặc dù chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý riêng để hỗ trợ giải quyết với mục tiêu xử lý dứt điểm các vướng mắc ngay trong tháng 6, nhưng đến nay MRB vẫn chưa có báo cáo chi tiết về tiến độ, kết quả xử lý tranh chấp.

Ngoài ra, đơn vị này cũng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cho Sở Xây dựng để tham mưu cho UBND thành phố.

Để bảo đảm tiến độ chỉ đạo, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu MRB khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp tại gói thầu CP06, đồng thời đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng của sự việc đối với mốc tiến độ hoàn thành năm 2027.