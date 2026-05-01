Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'

Chị Mỹ Lan (52 tuổi) cho biết năm 2020 chị thuê mặt bằng tại khu vực này để mở quán cà phê, nhưng việc buôn bán nhanh chóng gặp khó khi công trình được triển khai. Lượng khách giảm mạnh, quán chỉ hoạt động cầm chừng. Theo chị, từ khi tuyến phố bị quây kín, người qua lại thưa dần, nhiều khách không còn nhận ra sự tồn tại của cửa hàng. “Trước đây, khi chưa có hàng rào công trình, tuyến phố luôn đông đúc, nhộn nhịp. Nay hai bên bị quây kín, cả con phố trở nên vắng lặng như ‘phố chết’. Nhiều người thậm chí không biết quán vẫn hoạt động nếu không đi sâu vào trong ngõ”, chị Lan chia sẻ.