Đóng

Hiện tượng bùn trào tái diễn tại vị trí thi công metro Nhổn – Ga Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 8/9, tại ngõ 7 phố Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ xảy ra sự cố bùn loãng phun trào, gây ngập cục bộ.

Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới