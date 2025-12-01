Robot đào hầm 'Thần tốc' về đích, hoàn thành khoan tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 1/12, máy khoan hầm TBM số 1 – “Thần tốc” tiến vào ga S12 – ga Hà Nội, hoàn thành hành trình gần 4 km xuyên lòng đất qua 4 ga ngầm đầu tiên của tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Thủ đô vận hành thành công công nghệ TBM trong khu vực trung tâm đô thị có mật độ dân cư và di sản dày đặc.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, TBM “Thần tốc” bắt đầu xuất phát từ ga S9 – Kim Mã ngày 30/7/2024 và lần lượt vượt qua các ga ngầm S10 – Cát Linh, S11 – Văn Miếu trước khi chính thức chạm đích ga S12 – ga Hà Nội vào ngày 1/12/2025.

TBM1 “Thần tốc” chạm đích tại ga S12 – ga Hà Nội sáng 1/12.

Hành trình gần 4km dưới lòng đất được thực hiện an toàn, ổn định, với 1.720 vòng vỏ hầm được lắp đặt, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và quan trắc môi trường.

Phát biểu tại lễ đón TBM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị nhấn mạnh khoảnh khắc này là “thành tựu kỹ thuật, quản lý và là biểu tượng khát vọng hiện đại hóa giao thông Thủ đô”. Việc đưa TBM vào thi công trong khu vực có mật độ công trình dày đặc, nhiều di sản lịch sử – văn hóa là thách thức chưa từng có ở Hà Nội.

Đại diện Liên danh Hyundai – Ghella cho biết, quá trình chuẩn bị và vận hành TBM được thực hiện “hết sức thận trọng và khoa học”, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi máy đi qua những điểm nhạy cảm của đô thị.

Trong quá trình thi công, dù đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, vẫn có thời điểm xảy ra hiện tượng phun trào vữa khoan. Đại diện Ban Quản lý đã gửi lời cảm ơn đến người dân quanh dự án vì sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành.

Các kỹ sư kiểm tra thông số vận hành ngay khi TBM1 tiến vào ga.

Sự kiện TBM1 hoàn thành nhiệm vụ được xem là bước tiến lớn của ngành xây dựng công trình ngầm tại Việt Nam.

Đại diện FECON cho biết quá trình thi công thành công đã góp phần khẳng định năng lực của kỹ sư và nhà thầu trong nước khi phối hợp với chuyên gia quốc tế, từ đó tạo nền tảng vững chắc để người Việt làm chủ các công nghệ thi công hạ tầng phức tạp. Song song với TBM1, TBM2 – “Táo Bạo” - đang tiếp tục hành trình đào hầm tới Ga S11. Tiến độ chung của gói thầu hầm và các ga ngầm (CP03) hiện đạt hơn 72%.

Dự án metro Nhổn – ga Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc, mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, xanh hóa giao thông và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Sau cột mốc TBM1 về đích, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải đoạn ngầm còn lại, bảo đảm chất lượng – an toàn – hiệu quả để sớm đưa toàn tuyến vào vận hành.