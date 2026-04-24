Một nhân sự 9X được bầu vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng TPBank

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra sáng nay (24/4), cổ đông TPBank đã bầu bà Đỗ Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Hương Trang làm thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó, bà Đỗ Quỳnh Anh còn rất trẻ, sinh năm 1995, có bằng cử nhân tại Vassar College (Mỹ) và đang trong thời hoàn thành bằng Thạc sĩ ở nước ngoài.

Theo giới thiệu, bà Quỳnh Anh có hơn 6 năm công tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trong đó gần 4 năm làm việc tại bộ phận Dịch vụ kiểm toán và tư vấn quản trị rủi ro của PwC Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà đã tham gia các nhóm kiểm toán thực hiện rà soát, phân tích chuyên sâu dữ liệu tài chính, lập báo cáo tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra khuyến nghị chiến lược đối với các khách hàng, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của TPBank.

Ứng viên còn lại trúng cử vào HĐQT TPBank là Nguyễn Thị Hương Trang, sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ tại Học viện Tài chính. Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán doanh nghiệp, bà Trang hiện là Kế toán trưởng CTCP Diana Unicharm và được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Không để AI thay thế nhân viên ngân hàng

Tại đội hội đồng cổ đông sáng nay, một vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm là tác động của AI đến hoạt động ngân hàng và nhân sự.

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch TPBank cho rằng, trong thời đại công nghệ số, khi cuộc cách mạng số diễn ra với tốc độ rất nhanh, sự tương tác giữa con người và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, ông Phú cho rằng và điều này cũng đã được nhiều ý kiến khẳng định - AI không thể thay thế hoàn toàn con người.

Có những quan điểm cho rằng việc ứng dụng AI sẽ tạo ra làn sóng sa thải nhân sự. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã triển khai AI rất thành công và đúng là họ đã thay thế một số công việc trước đây do con người đảm nhiệm bằng AI với hiệu quả cao hơn. Ngay cả những tập đoàn lớn như Google cũng đã thay đổi đáng kể lực lượng lập trình, với tỷ lệ có thể lên tới 70%, khi AI có thể làm tốt hơn.

"Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là AI không thay thế con người, mà buộc con người phải nâng cao năng lực để sử dụng AI. Những người không đủ khả năng thích ứng sẽ đứng trước nguy cơ bị thay thế và chính AI là yếu tố tạo ra sự sàng lọc đó", ông Phú nhấn mạnh.

Cũng theo ông, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là cách sử dụng AI trong ngân hàng. Trên phạm vi xã hội, việc ứng dụng AI cần đảm bảo yếu tố đạo đức và chuẩn mực. Ông tin rằng các quốc gia sẽ sớm hoàn thiện khung pháp lý để kiểm soát, nhằm tránh những hệ lụy như thông tin giả, hình ảnh giả, hay những tác động tiêu cực đến văn hóa và xã hội.

"Tại TPBank, chúng tôi có những quy định rất rõ ràng và chặt chẽ đối với cán bộ nhân viên khi sử dụng AI. Thứ nhất, không được tùy tiện sử dụng AI để thay thế hoàn toàn công việc của mình mà không có sự kiểm soát. Nếu như vậy thì ngân hàng sẽ phải “trả lương cho AI” thay vì trả lương cho nhân viên.

Chúng tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Bạn đã tham khảo AI chưa?”. Điều này không có nghĩa là để AI làm thay mà là để nhân viên biết tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Nếu không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, nhân viên đó sẽ bị đánh giá là cần nâng cao năng lực và ý thức làm việc.

Vấn đề thứ ba là trong vận hành ngân hàng. Chúng tôi cho rằng quy trình và các bước thực hiện hoàn toàn có thể tự động hóa. Tuy nhiên, trải nghiệm khách hàng không thể là một sản phẩm đóng gói giống nhau cho tất cả.

Sự khác biệt giữa con người và máy móc, kể cả AI, nằm ở cảm xúc, ở sự thấu hiểu và những điểm chạm trong trải nghiệm. Đây là yếu tố mà công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn", ông Phú nhấn mạnh.