Lãi suất huy động ngân hàng nào cao nhất cuối tháng 4/2026?

Ở kỳ hạn 6 tháng, một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi như MBV (7,2%) và ACB (7,1%). Với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất huy động tại MBV và ACB cùng ở mức 7,2%/năm.

Trong khi đó, ở kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 7% như ACB (7,3%), MBV (7,2%), cùng LPBank, VIB và PGBank ở mức 7%.

Trong tháng 4, có 33 ngân hàng đã công bố giảm lãi suất huy động gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank, Vikki Bank, HDBank, VCBNeo, GPBank.

Trong đó, SeABank, Agribank, VPBank là những ngân hàng giảm lãi suất hai lần trong 1 tháng. Trong đó, BIDV, VCBNeo, VPBank, Vikki Bank, Techcombank, PVcomBank, HDBank... là những ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi mạnh nhất.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại BIDV giảm 0,8%/năm so với tháng trước, VCBNeo giảm 0,7%/năm, VPBank giảm 0,6%/năm. Các ngân hàng Vikki Bank, Techcombank, PVcomBank cùng giảm 0,5%/năm, trong khi Agribank, SeABank, LPBank cùng giảm 0,4%/năm lãi suất kỳ hạn này.

Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, BIDV và VCBNeo cũng là những ngân hàng dẫn đầu về đà giảm lãi suất, mức giảm lần lượt 0,9%/năm và 0,7%/năm so với tháng trước.

Các ngân hàng VPBank, Vikki Bank, Techcombank, HDBank, SeABank, KienlongBank, Sacombank cũng thuộc nhóm dẫn đầu khi cùng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Nhận định về xu hướng lãi suất thời gian tới, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ hạ nhiệt rõ rệt hơn, với mức giảm bình quân khoảng 0,5–1%/năm trong hai quý cuối năm 2026.

Theo KBSV, động lực đến từ nguồn vốn dồi dào khi đầu tư công được đẩy mạnh giải ngân, tạo dòng tiền chảy vào hệ thống ngân hàng; tình hình xung đột tại Iran hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát và tỷ giá, qua đó tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản. Bên cạnh đó, nhiều chính sách mới dự kiến được ban hành trong nửa cuối năm nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, trong đó có định hướng tiếp tục hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.

"Bước sang nửa sau của năm 2026, mặt bằng lãi suất cho vay sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn, tương đồng mức giảm ở mặt bằng lãi suất huy động nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xu hướng giảm trong giai đoạn này nhiều khả năng vẫn mang tính chọn lọc, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực động lực như xuất khẩu và sản xuất công nghiệp", KBSV nhận định.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận định lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, trước khi giảm dần từ quý II và đầu quý III. Điểm chung trong các nhận định là vai trò điều hành của NHNN sẽ mang tính quyết định trong việc định hướng thị trường.

Dù vậy, các yếu tố bên ngoài vẫn là biến số cần theo dõi. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát thông qua giá năng lượng và chi phí logistics. Nếu lạm phát tăng trở lại, dư địa giảm lãi suất sẽ bị thu hẹp.

Nhìn tổng thể, lãi suất trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ duy trì mặt bằng tương đối cao trong ngắn hạn, sau đó ổn định và từng bước giảm nhẹ khi thanh khoản cải thiện bền vững. Quá trình này được dự báo sẽ diễn ra thận trọng và có kiểm soát, nhằm đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.