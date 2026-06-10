Hạ chức trưởng phòng ở Phú Thọ đi đánh golf trong giờ hành chính

Ngày 10/6, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ xác nhận với VietNamNet việc tỉnh vừa có chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trên toàn địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc một trưởng phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đi chơi golf trong giờ hành chính. Hiện cán bộ vi phạm đã bị kỷ luật giáng chức xuống làm Phó Chi cục trưởng trực thuộc Sở.

Cụ thể, theo báo Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã kỷ luật khiển trách và hạ chức vụ đối với ông Nguyễn Khắc Định, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản xuống làm Phó Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu (một đơn vị trực thuộc Sở).

Hình thức kỷ luật trên với ông Định được thi hành sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định, trong các ngày 2 và 3/4/2026, ông Định đã rời cơ quan trong giờ hành chính để chơi golf.