Hòa đội dự bị Thái Lan, đội tuyển Trung Quốc bị chê 'thảm họa'

(VTC News) -

Tối 9/6, Trung Quốc chạm trán Thái Lan trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA Days với kết quả hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sau trận, truyền thông Trung Quốc đã có nhiều phản ứng gay gắt đối với đội tuyển quốc gia cho rằng đây là màn trình diễn "đáng thất vọng", thậm chí mô tả là "thảm hoạ".

Bài báo với tiêu đề "27.000 người đã chứng kiến ​​đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc bị đội tuyển dự bị Thái Lan cầm hòa trên sân nhà" của Sina chỉ ra rằng dù áp đảo hoàn toàn về thế trận, đội tuyển Trung Quốc vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự của Thái Lan.

Theo thống kê, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 67%, thực hiện 24 cú sút, trong đó có tới 11 quả phạt góc. Trong khi đó, Thái Lan chỉ thực hiện vỏn vẹn 3 cú sút. Tuy nhiên, tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Báo Sina cho rằng Trung Quốc được hưởng quá nhiều quả phạt góc đến mức các trung vệ Thái Lan "gần như chẳng cần phải chạy". Zhang Yuning sớm đưa bóng dội cột dọc ngay phút thứ 3, Zhu Chenjie bỏ lỡ cơ hội cận thành ở phút 72, còn cú đánh gót kỹ thuật của Serginho cũng bị thủ môn đối phương cản phá.

"Các cầu thủ Trung Quốc dường như thay nhau dứt điểm và tận dụng mọi cơ hội để đưa bóng ra ngoài khung thành", Sina bình luận.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) chơi kiên cường, giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 trước tuyển Trung Quốc. (Ảnh: FAT)

Điểm gây tranh cãi nhất của trận đấu đến ở phút 90. Thủ môn Thái Lan xử lý lỗi, tạo cơ hội để Wu Lei đối mặt với khung thành gần như bỏ trống từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, tiền đạo của Trung Quốc lại dứt điểm chệch khung thành trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả. Trận đấu cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Wu Lei khi đây là lần thứ 100 anh khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, pha bỏ lỡ nói trên càng khiến dư luận thất vọng hơn.

Bên cạnh vấn đề dứt điểm, truyền thông Trung Quốc còn chỉ trích tiền đạo Wei Shihao sau tình huống vào bóng nguy hiểm ở hiệp một. Cầu thủ này đã nhận thẻ vàng trước đó và đã may mắn thoát khỏi một thẻ đỏ sau pha phạm lỗi quyết liệt với đối thủ. Sina cho rằng đây là sự phản ánh chân thực về các cầu thủ đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

"Phong độ kém dẫn đến suy sụp tinh thần. Tinh thần sa sút dẫn đến những hành động liều lĩnh, và một khi hành động vượt khỏi tầm kiểm soát, họ mất hết ý thức đúng sai. Họ không phải đang chơi bóng đá, mà đang cố gắng bộc phát giận dữ", báo Trung Quốc bình luận.

Bên cạnh đó, tờ báo cũng chỉ ra việc bóng đá Trung Quốc đang thiếu nghiêm trọng các chân sút chất lượng. Bài bình luận cho rằng các CLB ở Chinese Super League phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh trên hàng công, khiến đội tuyển quốc gia gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những tiền đạo có khả năng ghi bàn ổn định.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, Thái Lan không tung ra lực lượng mạnh nhất. Theo đánh giá của báo Trung Quốc, nhiều ngôi sao quen thuộc của bóng đá Thái Lan đã không góp mặt, nhưng đội khách vẫn hoàn thành mục tiêu giành kết quả tích cực trên sân khách.

Tờ báo chỉ ra sự thật rằng đội tuyển nước này đã 12 năm không thể đánh bại Thái Lan trên sân nhà. Điều đó khiến những kỳ vọng về việc cạnh tranh suất dự World Cup 2030 hay cải thiện vị thế ở châu Á tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

"Khoảnh khắc bi thảm nhất đối với bóng đá Trung Quốc là khi các đội bóng Đông Nam Á coi đội tuyển Trung Quốc như đối thủ ngang tầm và ngừng dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng. Với đội bóng như Thái Lan, đội tuyển quốc gia Trung Quốc cũng phải phòng ngự co cụm trước khi đối đầu", tờ báo viết.

Dù HLV Shao Jiayi cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, phần lớn bình luận trên truyền thông Trung Quốc cho rằng vấn đề của đội tuyển nằm ở chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu yếu kém ngay cả trên sân nhà.