Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan

Huấn luyện viên Park Hang Seo ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan). Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa bắt đầu ngay công việc ở đội bóng mới.

Theo các nguồn tin OSEN, Yonhap (Hàn Quốc), huấn luyện viên Park Hang Seo chưa gia nhập câu lạc bộ của Thái Lan do vẫn còn nhiệm vụ ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA). Nhà cầm quân 68 tuổi là trưởng nhóm hỗ trợ đội tuyển quốc gia trong chiến dịch World Cup 2026.

Cơ quan này vừa được thành lập vào tháng 5/2025 để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông Park Hang Seo cùng các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật, hậu cần của LĐBĐ Hàn Quốc sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày 29/5 tới để hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia, do ông Hong Myung-bo dẫn dắt.

Ông Park Hang Seo trở lại công tác huấn luyện sau hơn 3 năm kể từ ngày chia tay đội tuyển Việt Nam.

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc kết thúc hành trình tại World Cup 2026, ông Park Hang Seo mới sang Thái Lan nhận công việc mới.

"Lý do khiến quyết định sang Thái Lan lần này nhận được nhiều sự chú ý nằm ở chính tính đặc thù của thị trường bóng đá nơi đây. Thái Lan được xem là sân khấu mà các huấn luyện viên Hàn Quốc trong lịch sử gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân.

Đặc biệt, đây được đánh giá gần như là lần đầu tiên một huấn luyện viên theo đuổi triết lý bóng đá thuần Hàn Quốc chấp nhận đối mặt trực diện với thử thách tại thị trường Thái Lan", tờ OSEN bình luận.

Nguồn tin này cũng cho biết ông Park Hang Seo sẽ áp dụng phong cách quản trị bóng đá kiểu Hàn Quốc vào câu lạc bộ Kanchanaburi. "Tầm nhìn của ông là tích hợp chế độ dinh dưỡng và quản lý thực phẩm, các chương trình nâng cao thể lực, phân tích video cùng hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu vào môi trường bóng đá Thái Lan", OSEN viết.

Kanchanaburi là đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Thai League 1 mùa giải 2025-2026 và xuống hạng. Huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiệm vụ đưa CLB này trở lại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan.

Sau khi rời vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023, ông Park Hang Seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trong hơn 3 năm. Ông mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đồng thời làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Ngày 9/4/2025, ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông không dẫn dắt đội bóng nào cho đến khi được Kanchanaburi liên hệ.

“Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách còn dang dở”, công ty đại diện dẫn lời huấn luyện viên Park Hang Seo. “Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới".